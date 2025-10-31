Cuando la pruebes, no querrás otra: esta sartén de acero WMF hunde su precio a 26 € (antes 43)

Si eres alguien que disfruta cocinando y odia que su sartén favorita se estropee, es momento de dar el salto a por algo de más calidad. Y ahora tienes la oferta perfecta frente a ti. La Sartén WMF Favorit hecha en acero inoxidable, sin antiadherente y compatible con cualquier tipo de cocina, está rebajada un 39%. Una sartén que requiere aprendizaje, pero que te permite disfrutar del verdaero sabor de la comida cuando la dominas.

Pensada para personas que ya tienen algo de experiencia entre fogones, o para quienes quieren aprender y, sobre todo comer más sano, esta sartén vale incluso en cocinas de inducción, reparte mejor el calor y tiene un tamaño de 24 cm ideal para cualquier elaboración. Te va a encantar.

Por qué la recomendamos

Está hecha en acero inoxidable Cromargan 18/10: es más duradera, no transmite sabores y resiste mejor los ácidos.

La base que tiene distribuye mejor el calor por toda la superficie y lo mantiene más tiempo.

Vale para cualquier tipo de cocina, incluso inducción.

Se puede limpiar en el lavavajillas sin problemas.

Comprar en Amazon por ( 43,99 € ) 26,99 €

Sartén WMF Favorit de 24 cm

Su gran durabilidad y su renuncia a los antiadherentes son lo que hace más especial a la Sartén WMF Favorit. Tienes que aprender a usarla para que la comida no se pegue, pero, una vez lo hagas, ya no habrá vuelta atrás. Transmite el calor perfectamente gracias a su base TransTherm, la puedes utilizar en cualquier cocina y, gracias a sus resistente fabricación en acero, la podrás usar durante años sin tener problemas. Además, como conserva mejor la temperatura, necesitarás gastar menos electricidad o gas para cocinar en ella, y siempre disfrutarás del sabor más puro de tus alimentos, ya que ni se oxida ni tiene sustancias antiadherentes que puedan transmitirse a la comida.

Como decíamos, es una sartén que requiere cierto aprendizaje. Si estás empezando a cocinar, necesitarás un tiempo hasta hacerte con ella. Sin embargo, es tan buena que la adaptación vale la pena. Luego solo querrás sartenes de acero como esta, te lo advertimos.

Esto opinan quienes la tienen

Hay dos cosas que recalcan principalmente quienes la tienen: ya no van a volver a otro tipo de sartén que no sea de , pero es necesario aprender a usar esta. Aquí puedes leer algunas reseñas de la sartén WMF Favorit:

«La recomiendo mucho, porque es una buena y conocida marca, porque no tiene antiadherente (lo cual sería tóxico para la comida y malo para nuestra salud y se estropearía con más rapidez…), y la comida sale con un sabor especial, lo digo de verdad.»

«Me he pasado a las sartenes de acero inoxidable y me ha encantado. Estoy aprendiendo a usarla y me está resultando más fácil de lo esperado. No se me pega tanto como pensaba»

«Funciona bastante bien, pero hay que saber usarla.

Para empezar, tiene que estar bien caliente antes de ponerle nada, si no se te va a pegar la comida.

Y después, recomendable lavar y secar inmediatamente tras el uso.»

Comprar en Amazon por ( 43,99 € ) 26,99 €

Si eres miembro de Amazon Prime y la compras ya, disfrutarás no solo de un envío mucho más rápido, sino también de un envío gratuito. ¡Aprovecha!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping