¡Chollazo en PcComponentes!: El altavoz inteligente de Google ¡ahora con un 61% de descuento!

Cada vez son más las personas que viven en hogares inteligentes y quizás tú vivas en uno y aún no lo sepas. Si cuentas con multitud de dispositivos y electrodomésticos con conexión a internet vives en un hogar inteligente. Robot aspiradores, freidoras de aire, smart TV, robot de cocina… y así hasta un sinfín de dispositivos pensados para trabajar por sí mismos y que te harán la vida más fácil. Pero muchas veces no sabemos sacarle todo el partido porque no contamos con un asistente del hogar inteligente.

Los asistentes del hogar son altavoces inteligentes que con solo usar nuestra voz activará cualquier dispositivo de nuestra casa. Conectar, apagar o pedirle cualquier acción sin que tengamos que levantarnos del sofá. Si aún no cuentas con un altavoz inteligente, has de saber que el Google Nest Mini Altavoz inteligente cuenta con un 61% de descuento solo por tiempo limitado gracias a PcComponentes. ¿Estás buscando hacer un regalo original esta Navidad por menos dinero? Conoce a continuación todas las características del Altavoz inteligente de Google que revolucionará tu hogar.

El Mini Altavoz inteligente Google Nest es la segunda generación de este modelo, por lo que cuenta con un diseño y prestaciones mejoradas con respecto a su versión anterior: como su sonido bajo un 40% más potente.

Para activar su funcionamiento solo tendrás que decir en voz alta ‘Ok Google’ y pedirle aquello que desees. Como que suene por toda la casa tu playlist de música favorita, ya sea desde la plataforma Spotify, YouTube Music y otras más.

Pero una de las funciones más importantes de este altavoz inteligente de Google es que podrá encender la luz, apagar el televisor o conectar el robot aspirador cuando se lo pidas. Sin duda será tu mejor amigo en casa, porque además, le podrás preguntar acerca del tiempo que hace fuera o usarlo de alarma y recordatorio.

Este asistente de Google es uno de los más completos del mercador, y ahora puede ser tuyo con un gran descuento del 61% en PcComponentes. No lo pienses más y recíbelo en casa por menos de 23€.

