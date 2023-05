La barbacoa de carbón que necesitas en tu jardín ¡ahora tiene un 20% de descuento!

No hay nada como disfrutar del sabor de una buena carne, un buen pescado o incluso unas buenas verduras a la brasa. Para conseguir esto, además de tener cierta destreza con la comida, hace falta tener una buena barbacoa. Y es que, cuando tienes un jardín o una terraza, es imposible no pensar en una noche de verano con amigos alrededor del aroma de las brasas. ¿Por qué no hacer esto realidad? Tepro, especialistas en barbacoas y parrillas, puede ayudarte a conseguirlo gracias a una de sus mejores propuestas.

Uno de los modelos estrella de esta marca británica le tiende la mano a Amazon con una oferta especial de lo más interesante. ¿Cuál? Pues ni más ni menos que la Barbacoa de carbón Tepro Toronto Click, rebajada 40 € por tiempo limitado en el e-commerce. Ahora te la puedes llevar a casa por 159 €, olvidándote por completo de los 200 € que suele costar y centrándote tanto en el ahorro como en todas las posibilidades que te brinda. Y es que esta barbacoa es un auténtico centro de cocina al aire libre. ¿No te lo crees? Pues sigue leyendo para descubrirlo.

Comprar en Amazon por ( 199 € ) 159 €

Un modelo tan compacto como completo. La Barbacoa de carbón Tepro Toronto Click tiene unas medidas de 67 x 115 x 107 centímetros que la vuelven ideal para su uso en multitud de espacios, incluso en aquellos más reducidos. Además, cuenta con un diseño que facilita por completo su uso. En tan solo 30 minutos la tienes más que en marcha y lista para empezar a preparar la comida que desees, incluso aunque no estuviera montada antes de ponerte manos a la obra.

Cuenta con una parrilla principal cromada y otra parrilla calentadora, a dos niveles diferentes, para que puedas hacer más y mejor en menos tiempo. Asimismo, bajo ambas tiene una bandeja para carbón con una ranura frontal en la que puedes controlar la intensidad de la llama y de la temperatura. Todo esto, con diferentes alturas ajustables para darte control absoluto mientras preparas la barbacoa gracias a la manivela que se incluye.

Comprar en Amazon por ( 199 € ) 159 €

Tiene dos ruedas para facilitar su movimiento, además de una bandeja inferior y una lateral abatible para colocar todos los utensilios o incluso algo para picar mientras tanto. Asimismo, cuenta con fugas de aire que puedes abrir o cerrar a tu gusto, una cubierta con mango de acero inoxidable y, por supuesto, un termómetro que te indica la temperatura exacta del interior. Todo esto, más barato que nunca con la oferta que te traemos. ¿Te vas a quedar sin esta fantástica barbacoa de carbón?

Política comercial okshopping