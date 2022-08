4 robots limpiafondos y de paredes para tu piscina

Tener una casa con un jardín grande y una piscina es el sueño de muchos. Imaginamos tardes enteras con amigos disfrutando del agua fresca y el sol después de una barbacoa en pleno verano. Otros prefieren climatizarla para poder usarla durante todo el año y sobre todo en invierno, donde el frío acecha y nos encanta cobijarnos en el calor del agua caliente. Lo que muchos no saben es el arduo trabajo que conlleva mantener el agua en las condiciones óptimas para que no terminemos con otitis o alguna otra dolencia derivada del mal estado de la piscina. Por si no lo sabes, una piscina que no tenga los niveles adecuados de cloro y de pH también es peligrosa.

Para no tener que preocuparnos por la mantención del agua y poder disfrutar de un verano a pleno, es importante no sólo contar con todos los productos adecuados como cloro, decantador o un medidor de PH, sino también con un aliado fundamental para barrer el fondo y la pared todos los días en lo que es el trabajo más tedioso de tener una piscina: un robot limpiafondo. Estos pequeños amigos harán todo el trabajo sucio por nosotros y dejarán tanto el suelo como las paredes como nuevas. Nos ahorrarán tiempo y, sobre todo, horas y horas de trabajo.

Este robot limpiafondos automático Dolphin Carrera 30 es todo lo que necesitas para disfrutar de tu piscina en lugar estar cansado de trabajar para ella. Gracias a la rápida liberación del agua y a su peso ligero es muy fácil de usar y manejar. Está diseñado para todo tipo de piscinas enterradas o elevadas de hasta 12 metros. Es un robot totalmente automático. Debido a los avanzados algoritmos y patrones de escaneo de su tecnología CleverClean y el sistema de movilidad PowerStream, este robot de piscina garantiza una limpieza eficaz de todo el fondo, las paredes y la línea de flotación en tan solo 2 horas de ciclo. Incluye 4 paneles de filtración fina y 2 paneles con sistema de filtración primavera. Dispone de un cepillo activo en la parte delantera, que gira al doble de velocidad del robot y un cepillo trasero de tracción/limpieza. El sistema anti-nudos del cable, hace que su uso sea realmente sencillo.

Los limpiafondos TornaX se adaptan óptimamente a sus necesidades porque tienen la ventaja de ser muy ligeros, ya que su peso es de sólo 5.5 kg. Son fáciles de utilizar y se puede acceder al filtro desde la parte superior, evitando el contacto directo con los residuos. El filtro, a su vez, es fácil de extraer y de limpiar. Se adapta perfectamente a piscinas con paredes rígidas de diferentes formas y a fondos planos con pendientes suaves o pronunciadas aunque sean de PVC armado u hormigón pintado. Gracias a su sistema de desplazamiento inteligente, el limpiafondos AT 21050 le asegura una óptima limpieza del fondo de la piscina, con total autonomía. Su desplazamiento inteligente le ofrece una ideal cobertura de la superficie a limpiar gracias a sus cepillos rotativos que capturan todos los residuos. Su ciclo completo dura 2 horas y garantiza la eliminación eficaz de la suciedad.

Su tecnología ciclónica es capaz de filtrar hasta los residuos más finos gracias a su aspiración ciclónica y su gran anchura de aspiración para filtrar hasta 4 litros. Cuenta con sensores inteligentes integrados para una limpieza óptima y un desplazamiento ágil y eficaz. Gracias a su tapa transparente, podrás saber cuál es la situación del filtro sin necesidad de sacarlo. Sus cepillos en forma de hélice aspiran de manera más eficaz los residuos, recogiendo incluso los más finos. Este robot es perfecto para piscinas de hasta 10×5 metros.

Este robot incluye la aplicación Aqualink con la que controlar el robot desde tu Smartphone. Podrás ponerlo en marcha o apagarlo, hacer un seguimiento del proceso de limpieza e incluso actualizar el robot esté donde esté. La gama CNX tiene un rendimiento potente y de larga duración. Los cepillos en forma helicoidal, la doble filtración y la gran capacidad de aspiración, permiten recoger de manera eficaz todos los residuos, desde los más gruesos hasta los más finos. Los limpiafondos CNX, de diseño exclusivo y con sensores integrados, se desplazan con agilidad independientemente de la forma o el revestimiento de la piscina.

