Drama, ‘thriller’, comedia, animación… Esta semana, HBO Max añade a su catálogo nuevas películas y series. “Dune”, llegó a la plataforma de ‘streaming’ el 17 de febrero. La película, que se estrenó en los cines españoles en septiembre de 2021, se podrá ver online en esta plataforma desde ese día. HBO Max ha asegurado que estará también disponible en 4K. Además de esta película que encabeza las nominaciones para los Oscars 2022 HBO Max añade nuevo contenido a su oferta audiovisual. Desde nuevas producciones hasta el estreno de temporadas de series muy aclamadas por los usuarios.

Un mundo de series

En la sección de series, la plataforma en streaming estrena la segunda temporada de “Raised by wolves”. Una serie basada en la historia de dos androides (Padre y Madre), que tienen la misión de cuidar de seis niños humanos en un misterioso planeta virgen. Durante los 10 episodios que emitirá la plataforma HBO en streaming, veremos como la familia vive amenazada por la destrucción. De hecho, una secta religiosa aparecerá en la serie, y pondrá en jaque la convivencia de la pequeña comunidad. De esta manera, los dos androides descubrirán la dificultad de influir en las creencias de los seres humanos. Sin embargo, en la segunda tanda de episodios de esta serie la trama dará un giro inesperado y sorprendente.

Las películas más esperadas

HBO Max estrena también la película “Maligno”, que llega a esta plataforma en streaming tras su paso por Movistar+. Se trata de una película que nos remite al subgénero de terror psicológico. En ella, Madison, una mujer embarazada, sufre de constantes malos tratos por parte de su pareja hasta que este una noche muere en circunstancias extrañas. La mujer pierde a su bebé y cuando pasan dos semanas de este hecho vuelve a casa para recuperarse. Es entonces cuando se suceden una serie de acontecimientos siniestros que no dejan a la mujer recuperarse del trauma.

Lejos de curarse, se desestabiliza todavía más. La mujer se llena de miedos y empieza a tener visiones terribles. Toda su existencia se basa en sufrimiento, y la situación todavía empeora cuando se producen una serie de asesinatos espeluznantes en la vida real.

El documental de «Sexo en Nueva York»

Para los amantes de los documentales, este mes HBO Max ha incorporado en su lista de estrenos “And Just Like That…”. Tras tres temporadas y dos películas de la serie “Sexo en Nueva York” por fin sus fans podrán disfrutar de su precuela. En 2021 los amantes de la serie, pudieron ver cómo sus protagonistas entraban en los 50. Ahora, con el nuevo capítulo reboot a la vuelta de la esquina, HBO Max ha incorporado el estreno de su documental, en el que podrás disfrutar de su making off.

HBO Max es la plataforma de pago que está triunfando en nuestro país gracias a sus contenidos variados para todos los públicos. Podrás disfrutar de los últimos estrenos de Warner Bross, y tendrás acceso desde cualquier dispositivo en tu hogar. Además, en ella encontrarás contenidos para todas las edades y dispones de control parental. De esta manera, podrás proteger a los más pequeños de contenidos inapropiados para ellos.

También podrás reproducir su contenido desde tres dispositivos diferentes al mismo tiempo, por lo que no tendrás que discutir con tu familia sobre los contenidos que deseas ver. Además, podrás añadir cinco perfiles personalizados, infantiles y de adultos. Podrás descargarte la aplicación de HBO Max para llevarla contigo a cualquier lugar.

Suscribir a HBO Max

La suscripción mensual a la plataforma en streaming HBO Max tiene un coste de 8,99 euros al mes mientras que, si haces el pago anual y de una sola vez, te costará 69,99 euros (5,83 euros al mes). En HBO Max no tienes compromiso de permanencia y, podrás dejar el servicio cuando así lo desees.

