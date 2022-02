¡Ya llega carnaval 2022! Disfrazarse en estas fechas es una tradición que se sigue manteniendo, ya sea buscando un traje original o maquillándonos de una forma atrevida, diferente y divertida. En este caso, Sephora ha preparado descuentos del 20% en una selección de maquillaje que puede resultar útil para carnaval que no puedes dejar escapar porque son por tiempo limitado. Desde hoy a partir de las 17:00h y hasta mañana, podrás conseguir ofertas en las mejores marcas y aprovechar la oportunidad de estas fechas tan coloridas.

Para acceder al descuento, tendrás que entrar en la página web de Sephora, añadir lo que quieras comprar al carrito y, al momento de finalizar la compra, escribir el código de descuento «CARNAVAL20». Aquí te enseñamos algunas recomendaciones para que puedas ser el alma de la fiesta en estos carnavales.

Levar los labios pintados es el toque que puede marcar la diferencia entre un buen maquillaje y uno más sencillo. En carnaval se usan tonos vivos y llamativos, por eso este labial cremoso de Lady Bold es perfecto para dar el toque que necesita tu maquillaje. La barra de labios tiene una textura muy ligera, es suave y puede durar impecable unas doce horas aproximadamente, ¡para que aguante toda la fiesta!

Unos ojos bien maquillados son el complemento perfecto para cualquier disfraz o atuendo. En estos carnavales se llevan los colores que llaman la atención y los brillos, por eso la paleta de sombras de Sephora puede ser perfecta para la ocasión. Esta paleta mini es la indicada para poder llevarla contigo siempre que lo necesites, para retocarte en mitad de cualquier evento. Los colores que incluyen son rosados y dorados y, como no, también brillantes. La marca Too Faced se caracteriza por su mezcla entre la picardía y el glamour ultrafemenino.

Para aportar un toque de brillo a tu rostro, será necesario que utilices un buen colorete. En este caso, el de Nars en formato líquido consigue un efecto de piel natural, además de aportar un brillo especial. La mejor forma de aplicarlo es ponerlo sobre la palma de la mano para que se recaliente un poco y después aplicarlo en la zona de las mejillas. Lo podrás combinar con tu colorete en polvo tradicional para aportar un toque distintivo y divertido en carnaval.

El Eye Liner no pasa de moda y en esta ocasión puedes desarrollar tu creatividad con este de Benefit Cosmetics. Con el podrás conseguir un resultado más atrevido, puedes alargar la raya del ojo y disfrutar de un maquillaje muy logrado. Es completamente mate, de trazado fino y Waterproof, por lo que aguantará en tus ojos durante muchas horas. Su punta de alta precisión te resultará muy cómoda para no tardar mucho tiempo en delinear el trazado perfecto sobre tus ojos. Además, no será necesario que estires tu párpado para que quede perfectamente aplicado.

Todos estos productos y más los puedes encontrar en la web de Sephora con un 20% de descuento por carnaval. Con tan solo usar el código «CARNAVAL20» verás aplicada la oferta pero, ¡tienes que darte prisa! la promoción comienza hoy a la 17:00h y termina mañana.

Tampoco te puedes perder los descuentazos del 30% que Sephora tiene en marcas Rituals, GHD, Foreo o en paletas de sombras de Anastasia Beverly Hills. Si quieres conseguir un maquillaje de carnaval divertido y original esta paleta es la tuya:

Esta es una de las paletas que puedes encontrar con un descuento del 30% en Sephora. Cuando antes costaba 69,99€, ahora te la puedes llevar por tan solo 48,99 euros. Cuenta con diversos tonos y colores muy variados, para que con cualquier outfit que lleves, siempre tengas una sombra perfecta para los ojos. Pigmenta bien y tiene tonos en mate, en brillo y neutrales.

