Esta plancha de pelo ghd te deja el pelo como recién salido de la peluquería, ¡y está rebajada un 22% en Amazon!

Quieres tener un acabado de peluquería, pero sin salir de casa y sin tener que pagar cada sesión. La mejor forma de conseguirlo es con cierta destreza y, por supuesto, con productos de calidad. Puedes empezar con la Plancha de pelo ghd Gold, que proviene de una de las mejores marcas de este campo, con tecnología para proteger el pelo, darle más brillo y facilitar el peinado, y que además está rebajada un 22% en Amazon.

Esta plancha, que hace que la rutina de peinado sea mucho más rápida y eficaz, te permite alisar, ondular o rizar tu melena muy fácilmente, y además se encarga de que el pelo no sufra gracias a su control térmico. ¡Y la tienes disponible por solo 131 €!

Por qué recomendamos esta plancha

Tiene dos sensores de calor que controlan la temperatura de ambas placas para mantenerla siempre estable.

Las placas se deslizan suavemente y sin tirones por todo el pelo.

Es muy ligera y compacta, lo que da mucha más facilidad al moverla.

Se adapta a cualquier tipo de cabello, sin importar como sea, y siempre da más brillo.

Plancha de pelo ghd Gold

Lo que marca la diferencia con la Plancha de pelo ghd Gold es la tecnología Dual-Zone. Es una solución que utiliza sensores para mantener siempre una temperatura de 185 ºC, sin vaivenes, la temperatura perfecta para peinar sin dañar y manteniendo un buen acabado. Esto, junto con sus placas de cerámica, hace que peinarse sea muy fácil, con suavidad y sin tirones, pero también sin encrespamiento y con un pelo mucho más brillante, suave y sano.

Se adapta a cualquier tipo de cabello y siempre deja un acabado que parece de peluquería. Además de esto, es bastante fina, tiene un cable muy largo y se maneja con facilidad. Si te gusta experimentar con tu pelo, o no tienes mucho tiempo para peinarte, es justo lo que necesitas.

¿Qué opinan quienes la usan?

Hemos recopilado varias opiniones reales de personas con la ghd Gold. Este modelo cuenta con más de 10.800 reseñas y una valoración media de 4,5 sobre 5. Es fiable, robusto y, ciertamente, sorprende a quienes lo compran:

«Buena calidad, no pesa nada. Es pequeña, no tan grande como otras, y muy manejable. Deja el pelo perfecto.»

«Desde el primer uso noté la diferencia: alisa el pelo en una sola pasada, no lo quema, y deja el cabello suave, brillante y sin encrespamiento, incluso en días de humedad.»

«Una maravilla, sin duda alcanzaron las expectativas que tenía, me dejan un pelazo con un brillo y un movimiento espectacular.»

Un mejor precio y la posibilidad de recibir la plancha en solo 24 horas si tienes Prime. Esta oferta de Amazon es más que interesante si quieres cuidarte el pelo a la vez que experimentas con peinados.

