Este es el proyector que arrasa en AliExpress ¡y que cuesta menos de 30€!

Si siempre has fantaseado con tener un cine en casa, necesitas un buen proyector. ¿El problema? Que los precios no suelen ser amigables, o no solían serlo. Gracias al 15 Aniversario de AliExpress, vas a poder conseguir un proyector tan compacto como bueno, y lo que es mejor, a un precio de auténtica risa. Esta tienda online está celebrando su cumpleaños con grandes ofertas y con unos cupones de descuento que no querrás dejar escapar:

ESAS02 – 2 € de descuento en compras mínimas de 19 €.

ESAS06 – 6 € de descuento en compras mínimas de 39 €.

ESAS08 – 8 € de descuento en compras mínimas de 59 €.

ESAS12 – 12 € de descuento en compras mínimas de 89 €.

ESAS20 – 20 € de descuento en compras mínimas de 139 €.

ESAS40 – 40 € de descuento en compras mínimas de 239 €.

ESAS60 – 60 € de descuento en compras mínimas de 369 €.

ESAS70 – 70 € de descuento en compras mínimas de 469 €.

Estos cupones solo son válidos para envíos a España y no se pueden usar para comprar teléfonos móviles o productos virtuales, además de no acumularse en otras promociones. Pero sí que puedes usarlos en esta ocasión. Y es que, solo por tiempo limitado, vas a poder comprar el Proyector Magcubic HY300 Pro con un descuentazo del 71% para disfrutar de él pagando poco más de 28 € en lugar de los casi 100 € que suele costar. Es un chollazo del que te vamos a contar más a continuación.

Comprar en AliExpress por ( 98,79 ) 28,30 €

Proyector Magcubic HY300 Pro

El Proyector Magcubic HY300 Pro es justo lo que estás buscando si siempre has querido tener un cine en casa, o uno que te puedas llevar a cualquier parte. Con una capacidad de proyección que va desde las 40 hasta las 200 pulgadas, permite adaptar el tamaño de la imagen a cualquier espacio para conseguir esa imagen envolvente que te hace sentir como en un cine. Su resolución óptica de 1280×720 píxeles con soporte para 4K garantiza imágenes nítidas y con una gran definición, mientras que la corrección automática de Keystone ajusta la proyección para evitar distorsiones sin importar el ángulo o la distancia.

Este modelo está equipado con Android 11, lo que permite acceder a una gran variedad de aplicaciones de streaming y entretenimiento sin necesidad de usar dispositivos adicionales. Además, a nivel de conectividad inalámbrica incluye Wi-Fi 6 de doble banda para una conexión más estable y rápida, evitando interrupciones en la reproducción de contenido. También cuenta con Bluetooth 5.0, lo que facilita la vinculación con altavoces externos, mandos o cualquier otro accesorio compatible.

También destaca en el ámbito del sonido, ya que incorpora un altavoz Hi-Fi de 5W, optimizando la calidad de sonido sin necesidad de sistemas externos. Su procesador Allwinner H713 brinda un rendimiento totalmente fluido a la hora de reproducir cualquier tipo de gráficos y vídeos en alta calidad. A todo esto hay que añadir que es muy compacto, perfecto para llevarlo donde necesites.

La guinda de su propuesta está en su precio, ya que gracias al 15 aniversario de AliExpress te puedes llevar este proyector por 28,10 € o incluso menos si aprovechas los cupones de descuento. ¡Que no se te escape!

