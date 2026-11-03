Este portátil LG de 16 pulgadas pesa menos de 2 kg, aguanta hasta 26 horas y ahora cuesta 450 € menos

Tienes un portátil que pesa una barbaridad, se queda sin batería a media tarde y cada mañana te preguntas si de verdad merece la pena cargar con él. Por eso estás pensando en cambiarlo, y por eso deberías echar un ojo al Portátil LG gram 16U55U. Viene con pantalla de 16 pulgadas, pesa 1,8 kg, da hasta 26 horas de autonomía y tiene un procesador Ryzen AI 7 445 preparado para la IA. ¡Y encima está rebajado de 1.549 € a 1.099 €!

Es un portátil ideal para quienes trabajan, estudian o viajan y quieren potencia sin sufrir su peso en la espalda. Pero ojo, porque si usas nuestro cupón exclusivo LGOKDIARIO10, tendrás un 10% de descuento extra. ¡Aprovecha!

¿Por qué lo recomendamos?

Pesa solo 1.800 g y mide 16,4 mm de grosor, así que es fácil de llevar a todas partes pese a su pantalla de 16″.

Su batería de 77 Wh ofrece hasta 26 horas de uso, para que trabajes o estudies todo el día sin ir a la caza de enchufes.

Está preparado para la IA, con procesador Ryzen AI 7 de hasta 50 TOPS, 16 GB de RAM y 512 GB de SSD.

Su chasis de aluminio aguanta golpes, presión y humedad sin despeinarse. Perfecto para llevarlo donde necesites.

Portátil LG gram 16U55U

Lo que más nos ha llamado la atención del Portátil LG gram 16U55U es que consigue ser ligero sin renunciar a nada. Su pantalla de 16 pulgadas muestra más contenido en vertical que un panel Full HD normal, algo que se agradece al trabajar con documentos, hojas de cálculo o varias ventanas abiertas. Además, tiene tratamiento antirreflejos y 300 nits de brillo, y suena con Dolby Atmos. Se ve y se oye de fábula estés donde estés, por si te encarta una película o un capítulo de una serie. Por dentro no se queda atrás. Su procesador Ryzen y sus 16 GB de RAM hacen que todo vaya fluidísimo y que la IA funcione aún mejor. Además, si necesitas más espacio que sus 512 GB, tiene una ranura extra para otro disco duro SSD.

Cuenta con tecnología para compartir ficheros con tu móvil al vuelo sin cables y trae un montón de puertos USB, HDMI y jack, junto con Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.4. No se queda corto en conectividad ni en versatilidad, por eslo recomendamos para profesionales, estudiantes y cualquiera que se mueva mucho. Cumple de sobra.

¿Tiene buenas reseñas?

Lo cierto es que sí. Los usuarios están encantados con su ligereza, su robustez, su potencia y su versatilidad. Destacan sobre todo lo poco que pesa en la mochila y lo bien que va con todo tipo de aplicaciones. Aquí puedes leer algunas reseñas de usuarios:

«El portátil va fluido, funciona bien, alguna vez tiene algún pequeño cuelgue, pero creo que normal, tengo que acabar de probarlo en profundidad… Estéticamente muy bien, peso, un 10, movilidad, un 10, pantalla, un 10… La batería no es del todo como la ponen en la publicidad, pero no esta nada mal, un 9.»

«Tras usar este portátil, puedo afirmar con seguridad que ofrece un nivel de rendimiento y usabilidad que destaca incluso entre otros portátiles de productividad de 16 pulgadas.»

«No soy una experta en tecnología, así que solo buscaba algo fiable con una pantalla grande que no me pesara en la mochila. Pero este portátil ha superado con creces mis expectativas. Lo mejor de todo es la comodidad. Con mi portátil anterior, siempre tenía que llevar un cargador pesado y adaptadores molestos solo para conectar un ratón o un monitor. ¡Ya no!»

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