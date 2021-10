Después de la afamadísima serie de La casa de papel, los monos rojos vuelven para quedarse. Este nuevo éxito en series se llama ‘El juego del calamar’ y ya está causando sensación entre los jóvenes y no tan jóvenes. Esta nueva serie llega desde Corea del Sur y ha despegado en el panorama audiovisual, después de la galardonadísima película Parásitos. En este momento, se está convirtiendo en un fenómeno social que mueve masas y que está siendo aclamado por su público. La crítica habla fenomenal de ella y, además, goza de una aclamadísima crítica social.

Esta serie se inspira en la gente abocada a la precariedad y a la falta de oportunidades. De ello se habla, de dar visibilidad a las personas que no tienen nada que perder en la vida. Se muestra la verdad más cruda de la realidad que nadie se atreve a asumir. En este contexto, lo que se pone sobre la mesa en este juego, no es otra cosa que la propia vida.

Desde La casa de papel, algo ha cambiado en el estilo de serie que preferimos ver. Quizás por una cuestión de identidad o de necesidad de mirar los recovecos que no habían sido antes observados, lo cierto es que de los “perdedores” salen unas tramas que enganchan a la audiencia.

Las escenas violentas y salvajes están servidas en este juego de poder. En él, los personajes mantendrán su posición y destrozaran económicamente a los que no tengan su misma suerte. El juego, desposee de nombre y apellido a los jugadores, y les deja solo con un número y en este aparente sistema de igualdad se desarrollará el juego.

La estética es uno de los puntos fuertes de la serie. Las máscaras negras, los monos rojos de los vigilantes y la ropa deportiva azul, forman parte de la escenografía de esta nueva serie. Con los numero identificativos que posee cada uno de los participantes, logramos conectar profundamente con este extrema experiencia. Las máscaras negras llevan una forma geométrica pintada que indica la jerarquía de cada guardia, a imagen y semejanza de las categorías que existen entre las hormigas dentro de una colonia.

