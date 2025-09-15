¡Chollazo!: Este es el smartphone VIVO que AliExpress ha rebajado a menos de 40€

Tanto si estás buscando un teléfono móvil para trabajar, como si estás pensando en uno para regalar como primer teléfono, el Smartphone Vivo Y93 es una opción más que recomendable. Es un teléfono muy económico, con prestaciones sólidas y pensadas para uso cotidiano, pero que sorprende por su rendimiento y autonomía. Además, está rebajado de más de 70 € a poco más de 37 €.

Doble ranura para SIM, memoria ampliable por microSD, pantalla de 6,2 pulgadas a altísima resolución, cámara frontal y trasera de calidad… Es un teléfono modesto, pero que ofrece mucho más de lo que parece. Ideal si quieres hacer una buena compra en relación calidad/precio.

Por qué lo recomendamos

La batería dura todo un día con uso normal. Es perfecta.

Tiene 64 GB de memoria, pero el almacenamiento se puede ampliar con MicroSD.

Cuenta con doble ranura para tarjetas SIM, por si lo usas como teléfono personal y de trabajo.

Su rendimiento es sorprendente para lo poco que cuesta, gracias a su procesador Snapdragon y sus 4 GB de RAM.

Smartphone Vivo Y93

A diferencia de otros teléfonos, el Smartphone Vivo Y93 es capaz de ofrecer mucho más de lo que cuesta, y de verdad. Su combinación de procesador y memoria RAM le hace funcionar sorprendentemente bien en multitarea, incluso con apps de edición de vídeo y retoque fotográfico. Además, que tenga doble ranura SIM es ideal si tienes que viajar o combinarlo como teléfono personal y profesional. Por otra parte, la ranura de MicroSD es perfecta para ampliar su memoria, pudiendo tener hasta 2 TB para guardar todo lo que necesites.

Tiene una doble lente trasera que da muy buenos resultados tanto en foto como en vídeo, incluso la cámara selfie de 8 MP. Aun así, uno de sus mejores aspectos es la batería de más de 4000 mAh, que da autonomía para 24 horas o más sin necesidad de carga. Todo esto es lo que lo hace tan interesante para profesionales, aunque también puede ser muy bueno como primer smartphone.

Esto opinan quienes lo tienen

Quienes tienen el VIVO Y93 coinciden en que ofrece mucho más de lo que cuesta. Su rendimiento a nivel de cámaras y autonomía es lo que más destacan. Puedes leer varias reseñas a continuación:

«Estoy impresionado con el rendimiento del smartphone, superó mis expectativas. Lo recomiendo. La pantalla también es de alta calidad.»

«Nada que decir. Estoy simplemente asombrado por la calidad del teléfono. No me esperaba esto.»

«El dispositivo es muy bonito, tiene una imagen muy buena. El sistema funciona perfectamente.»

Aprovecha esta oferta de AliExpress y, además de ahorrar un buen dinero al comprarlo, podrás recibir este teléfono en casa en muy poco tiempo, ya que dispone de entrega rápida.

