La aspiradora sin cable más barata de Dyson hunde aún más su precio con un descuento de 115 €

Barrer es un tedio, y el aspirado tradicional también. Con un buen aspirador sin cable, la limpieza es mucho más fácil, y pocas pueden ofrecerte algo tan bueno como la aspiradora sin cable Dyson V8 Advanced. Es el mejor modelo calidad/precio de Dyson, con 40 minutos de autonomía, 130 AW de succión y diseño convertible en aspirador de mano, ¡y está rebajado a 284 €!

La aspiradora sin cable que necesitas si tienes mascotas en casa y odias encontrarte pelos por todas partes, si tienes alfombras, moqueta o simplemente un coche. Vale para todo, es súper potente y además es de lo más ergonómica. Te va a encantar.

Por qué la recomendamos

Aspira hasta un 10% más que cualquier modelo anterior de la marca.

Trae el cepillo Motorbar que es perfecto para desenredar el pelo de tus mascotas.

Pesa solo 2,5 kg, así que es muy maniobrable, y pesa aún menos en modo aspirador de mano.

La batería aguanta hasta 40 minutos a pleno rendimiento.

Aspiradora sin cable Dyson V8 Advanced

Que sea convertible y tan potente es lo que hace que la aspiradora sin cable Dyson V8 Advanced esté en otro nivel respecto a las demás. Tiene 130 AW de succión, por lo que elimina la suciedad en cualquier lugar, incluso en alfombras densas, y además se puede convertir en aspirador de mano, así que es genial para el coche o zonas más difíciles. Además, como trae varios cabezales intercambiables, sus posibilidades se disparan, sobre todo con el minicepillo motorizado y la rinconera.

Es potente, aguanta casi una hora sin perder fuerza, y es muy silenciosa. En definitiva, es perfecta para las sesiones de limpieza más intensas en casas tanto pequeñas como grandes, y la mejor aliada para cuando te toque limpiar el coche.

Esto opinan quienes la tienen

Todos los que tienen la Dyson V8 Advanced ya no vuelven a otras marcas. Como verás en las reseñas que hemos recopilado de usuarios, están más que satisfechos por su potencia, versatilidad y ergonomía:

«Va super bien. Encantado. Compre la misma anteriormente en otra pagina y la tuve que devolver por hacer ruido como tractor. Confie en comprarla directamente a Dyson y sin problema.»

«Se nota la calidad de Dyson, muy buena compra. Aspirado eficaz y muy cómodo. Lo recomiendo.»

«Es mi segunda Dyson,y volveré a repetir siempre. Me facilita mucho la limpieza del día a día, es cómoda, rápida y muy eficaz, además no pesa nada con lo cual es muy fácil su manejo»

Junto a la rebaja de precio, Dyson te ofrece el envío gratuito de esta aspiradora inalámbrica con un periodo de entrega de entre 24 y 72 horas. ¿La vas a comprar?

