La aspiradora sin cable más barata de Dyson hunde aún más su precio con un descuento de 115 €
Perfecta para suelos, paredes, el coche y pelos de mascota, la V8 Advanced es una de las mejores aspiradoras de Dyson en relación calidad/precio.
Barrer es un tedio, y el aspirado tradicional también. Con un buen aspirador sin cable, la limpieza es mucho más fácil, y pocas pueden ofrecerte algo tan bueno como la aspiradora sin cable Dyson V8 Advanced. Es el mejor modelo calidad/precio de Dyson, con 40 minutos de autonomía, 130 AW de succión y diseño convertible en aspirador de mano, ¡y está rebajado a 284 €!
La aspiradora sin cable que necesitas si tienes mascotas en casa y odias encontrarte pelos por todas partes, si tienes alfombras, moqueta o simplemente un coche. Vale para todo, es súper potente y además es de lo más ergonómica. Te va a encantar.
Por qué la recomendamos
- Aspira hasta un 10% más que cualquier modelo anterior de la marca.
- Trae el cepillo Motorbar que es perfecto para desenredar el pelo de tus mascotas.
- Pesa solo 2,5 kg, así que es muy maniobrable, y pesa aún menos en modo aspirador de mano.
- La batería aguanta hasta 40 minutos a pleno rendimiento.
Aspiradora sin cable Dyson V8 Advanced
Que sea convertible y tan potente es lo que hace que la aspiradora sin cable Dyson V8 Advanced esté en otro nivel respecto a las demás. Tiene 130 AW de succión, por lo que elimina la suciedad en cualquier lugar, incluso en alfombras densas, y además se puede convertir en aspirador de mano, así que es genial para el coche o zonas más difíciles. Además, como trae varios cabezales intercambiables, sus posibilidades se disparan, sobre todo con el minicepillo motorizado y la rinconera.
Es potente, aguanta casi una hora sin perder fuerza, y es muy silenciosa. En definitiva, es perfecta para las sesiones de limpieza más intensas en casas tanto pequeñas como grandes, y la mejor aliada para cuando te toque limpiar el coche.
Esto opinan quienes la tienen
Todos los que tienen la Dyson V8 Advanced ya no vuelven a otras marcas. Como verás en las reseñas que hemos recopilado de usuarios, están más que satisfechos por su potencia, versatilidad y ergonomía:
- «Va super bien. Encantado. Compre la misma anteriormente en otra pagina y la tuve que devolver por hacer ruido como tractor. Confie en comprarla directamente a Dyson y sin problema.»
- «Se nota la calidad de Dyson, muy buena compra. Aspirado eficaz y muy cómodo. Lo recomiendo.»
- «Es mi segunda Dyson,y volveré a repetir siempre. Me facilita mucho la limpieza del día a día, es cómoda, rápida y muy eficaz, además no pesa nada con lo cual es muy fácil su manejo»
Junto a la rebaja de precio, Dyson te ofrece el envío gratuito de esta aspiradora inalámbrica con un periodo de entrega de entre 24 y 72 horas. ¿La vas a comprar?
