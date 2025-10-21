Ahorra hasta un 58% en los mejores electrodomésticos con las Rebajas de Otoño de AEG ¡y envíos gratis!

Si estás pensando en darle un aire nuevo a tu cocina, las Rebajas de Otoño de AEG llegan justo en el momento ideal. Hasta el 2 de noviembre, puedes aprovechar descuentos de hasta un 58% en todo tipo de electrodomésticos, desde lavadoras y secadoras hasta hornos, frigoríficos y placas vitrocerámicas.

Es la oportunidad perfecta para renovar tu hogar con la tecnología más avanzada a precios nunca vistos. Y si quieres exprimir aún más el ahorro, puedes usar el cupón 10DESCAEG para llevarte un 10% adicional sobre los precios ya rebajados. Pero ojo, estas ofertas solo estarán disponibles hasta el 2 de noviembre, así que no conviene dejarlo pasar.

Ventajas de comprar en la tienda oficial de AEG

Aprovechar las Rebajas de Otoño de AEG con descuentos de hasta el 58% y un 10% extra acumulable en productos ya rebajados es la oportunidad perfecta para renovar tu cocina. Y eso no es todo, porque comprar directamente en la tienda oficial de AEG ofrece muchas ventajas adicionales, incluso cuando no hay ofertas:

Envío gratuito en todos los pedidos.

Entregas rápidas en 48/72 horas.

Financiación hasta 12 meses sin intereses.

Instalación gratis (excepto productos encastrados).

Retirada y reciclaje del electrodoméstico antiguo.

30 días para devolver lo que no encaje.

Si quieres aumentar aún más el ahorro, usa el código 10DESCAEG antes de completar tu compra y consigue un 10% extra. Está disponible del 20 de octubre al 2 de noviembre para todos los usuarios y se puede combinar con los productos ya rebajados durante las Rebajas de Otoño, que finalizan el 2 de noviembre.

Ofertas destacadas de las Rebajas de Otoño de AEG

¿Estás pensando en cómo sería la cocina de tus sueños? Las Rebajas de Otoño de AEG tienen los mejores chollos en electrodomésticos con la última tecnología y descuentos de hasta el 58%. Además, usando el cupón 10DESCAEG puedes llevarte un 10% extra, así que no olvides aplicarlo antes de finalizar tu compra.

Autonomía de 50 minutos que permite limpiar toda la casa con una sola carga, ideal para mantener todos los rincones impecable.

Motor BLDC muy potente y boquilla UltimatePower que recoge hasta el 99% del polvo en todas las superficies, desde suelos duros hasta alfombras.

Cubo de polvo de 0,6 litros con liberación rápida para un vaciado mucho más higiénico, evitando contacto con la suciedad.

Filtro de larga duración que duplica su vida útil, para que no tengas que preocuparte por reemplazarlo constantemente.

Consigue esta aspiradora sin cable con 93,9 euros de descuento solo en AEG.

Comprar en AEG por (219) 125,10 euros

Cuenta con el brazo aspersor SatelliteClean, que alcanza todos los rincones con hasta tres veces más potencia que un sistema tradicional.

La función ExtraHygiene elimina más del 99,9999% de bacterias y virus, garantizando una limpieza profunda.

El sistema SoftSpikes cuida la cristalería durante el lavado, evitando caídas y roturas.

Consigue este lavavajillas con 245,9 euros de descuento solo en AEG.

Comprar en AEG por (659) 413,10 euros

Tecnología ProSense que ajusta automáticamente el tiempo y el agua según la carga, reduciendo hasta un 30% el consumo.

Programa de higiene que elimina más del 99,99% de virus y bacterias.

Esta lavadora AEG tiene varios modos de lavado que permiten personalizar el ciclo y acortar su duración sin dañar las prendas.

Consíguela ahora con 267,9 euros de descuento solo en AEG.

Comprar en AEG por (699) 431,10 euros

La secadora AEG utiliza bomba de calor para secar la ropa a baja temperatura, cuidando las fibras y prolongando su durabilidad.

Sensores PreciseDry que regulan automáticamente el tiempo y el consumo según la cantidad de ropa.

Sistema AntiCrease que minimiza arrugas y pliegues, reduciendo la necesidad de planchar.

Consíguela ahora con 309,9 euros de descuento solo en AEG.

Comprar en AEG por (849) 539,10 euros

Cajón Multichill 0ºC que permite ajustar la temperatura entre -3ºC y 5ºC, conservando el sabor y la textura de los alimentos más delicados.

Cajón FreshZone que ayuda a mantener frutas y verduras frescas por más tiempo, evitando que se marchiten o pierdan nutrientes.

Tecnología No Frost y MultiFlow que mantiene el congelador libre de hielo y distribuye el frío de manera uniforme, cuidando cada alimento sin esfuerzo.

Consigue este frigorífico americano AEG ahora con 652,9 euros de descuento solo en AEG.

Comprar en AEG por (1.849) 1.196,10 euros

Tecnología SteamCrisp que mezcla vapor y calor tradicional para que carnes y pescados queden hasta un 20% más tiernos.

Sonda térmica que permite controlar la temperatura y el punto de cocción sin abrir el horno.

Función pirolítica que simplifica la limpieza.

Consigue este horno ahora con 244,9 euros de descuento por las rebajas de otoño de AEG.

Comprar en AEG por (829) 584,10 euros

La placa de inducción AEG incorpora la función Bridge que combina dos zonas de cocción, perfecta para usar recipientes grandes sin perder control sobre la temperatura.

Función PowerBoost que permite ebullición y cocción mucho más rápidas, ahorrando tiempo en la preparación de cualquier receta.

Hob2Hood que ajusta automáticamente la campana según la temperatura, siempre que sea compatible con campanas AEG, mejorando la ventilación sin que tengas que pensar en ello.

Consíguela ahora con 189,9 euros de descuento solo en AEG.

Comprar en AEG por (549) 359,10 euros

Preguntas frecuentes

Tanto si es tu primera compra en la tienda oficial de AEG como si quieres aprovechar al máximo las Rebajas de Otoño, aquí te presentamos las preguntas más frecuentes y sus respuestas.

¿Cuánto duran las Rebajas de Otoño de AEG?

Las rebajas comenzaron el 29 de septiembre y estarán activas hasta el 2 de noviembre, pero algunos de los productos más populares podrían agotarse antes. Por eso, si ves algo que te gusta, lo mejor es no esperar demasiado, así te aseguras de conseguirlo sin sorpresas.

¿Puedo usar el código 10DESCAEG en todos los productos rebajados?

Sí, el código 10DESCAEG es válido para todos los artículos ya en oferta durante las Rebajas de Otoño. Además, se mantiene activo hasta el 2 de noviembre, así que incluso después de que terminen las rebajas, todavía puedes aplicarlo y llevarte un 10% extra de descuento.

¿Los descuentos se aplican automáticamente o tengo que introducir un código descuento AEG?

El descuento principal de hasta el 58% ya viene aplicado en los productos identificados con la etiqueta roja de ‘Promo Otoño’. El 10% adicional con el código 10DESCAEG sí hay que introducirlo manualmente en el carrito antes de finalizar la compra.

¿Cuáles son las ventajas de comprar directamente en la tienda oficial de AEG?

Además de las rebajas, comprar en la tienda oficial de AEG tiene beneficios que no encontrarás en ningún otro sitio: envío gratuito, instalación incluida en la mayoría de electrodomésticos, financiación hasta 12 meses sin intereses, retirada y reciclaje del antiguo electrodoméstico y 30 días de devolución.

Ya tienes toda la información sobre las Rebajas de Otoño de AEG y los electrodomésticos en oferta. El siguiente paso es hacer tu lista, decidir qué tecnología se adapta mejor a tu cocina y aprovechar los descuentos de hasta el 58%, más un 10% extra con el cupón 10DESCAEG. Renovar tu hogar nunca había sido tan fácil.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

