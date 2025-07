Muse, Iggy Pop y Weezer deslumbran en el arranque del Mad Cool 2025

El Mad Cool Festival 2025 arrancó el jueves 10 de julio con una jornada inaugural que reafirmó su estatus como uno de los eventos musicales más destacados del panorama internacional. Con un cartel estelar y una producción impecable, miles de asistentes disfrutaron de una noche repleta de conciertos memorables en el recinto Iberdrola Music, ubicado en el distrito madrileño de Villaverde.

Con el recinto abriendo sus puertas a las 17:00 h, el primer día de festival ofreció una combinación de grandes nombres internacionales, promesas emergentes y variedad estilística, desplegada en seis escenarios activos hasta las 2:00 h de la madrugada.

Muse: el plato fuerte de la noche

El trío británico Muse fue, sin duda, el gran protagonista de la jornada. Con un set list lleno de energía y un despliegue visual a la altura de sus giras internacionales, la banda liderada por Matt Bellamy tomó el escenario principal a las 23:00 h. Temas como Hysteria, Starlight o Uprising hicieron vibrar a un público entregado, en un espectáculo que combinó luces, proyecciones y una ejecución musical impecable.

Iggy Pop y Weezer, leyendas vivas sobre el escenario

Otro de los grandes momentos del día llegó con Iggy Pop, que subió al escenario a las 21:35 h. A sus 78 años, el icónico “Padrino del Punk” demostró que sigue teniendo la actitud y el carisma que lo convirtieron en leyenda. Su actuación, cruda y energética, fue una de las más comentadas en redes sociales durante la noche.

A continuación, Weezer ofreció un cierre vibrante a partir de las 0:40 h, combinando himnos de su repertorio como Island in the Sun o Buddy Holly con una puesta en escena sobria pero efectiva. Su presencia redondeó un primer día marcado por el equilibrio entre la nostalgia rockera y la energía actual.

Gracie Abrams y Leon Bridges, apuestas seguras de la nueva generación

La cantante estadounidense Gracie Abrams fue otra de las grandes apuestas del día. Con un directo pulido y emocional, la artista tomó el escenario a las 20:15 h, ganándose al público con temas como Where Do We Go Now? y 21. Su actuación marcó un puente perfecto entre las propuestas más íntimas y los grandes conciertos que la sucedieron.

También destacó el soul moderno de Leon Bridges, que actuó a las 18:55 h. Su mezcla de sonidos clásicos con arreglos contemporáneos ofreció un contraste estilístico interesante en una jornada dominada mayoritariamente por el rock.

El talento emergente también tuvo su lugar

La primera jornada del Mad Cool 2025 no solo estuvo reservada para los grandes nombres. El festival mantuvo su apuesta por las nuevas voces de la escena internacional y nacional, con artistas como Mother Mother, Blondshell, Royel Otis, The Wombats, Bright Eyes y Refused dejando huella con actuaciones intensas y bien recibidas.

Por otro lado, nombres menos conocidos como Lavin, Deadletter, Jerub, NSQK, Geordie Greep o Alessi Rose ofrecieron conciertos en horarios más tempranos, dando la bienvenida a los primeros asistentes que entraban al recinto desde las 17:00 h.

La electrónica también tuvo su espacio durante la jornada, con sesiones a cargo de artistas como The Blessed Madonna, MYD (Live), Argy y Hannah Wants, calentando motores para lo que será la jornada de cierre del festival, el domingo 13, dedicada exclusivamente a este género.

Seis escenarios, miles de asistentes y una organización eficiente

El Iberdrola Music, que ya acogió el festival en su edición anterior, volvió a demostrar su capacidad para acoger eventos de esta magnitud. El recinto, diseñado para facilitar la movilidad y minimizar las esperas, permitió a los asistentes moverse entre los seis escenarios con fluidez.

Además de la música, el recinto ofreció una cuidada selección gastronómica, zonas de descanso, puntos de hidratación y una amplia área de servicios, manteniendo una experiencia segura y cómoda para el público. El sistema de acceso mediante pulsera inteligente y la distribución escalonada de horarios contribuyeron a evitar aglomeraciones.

Lo que viene: Olivia Rodrigo, Nine Inch Nails y Brunch Electronik

El Mad Cool Festival 2025 continúa hasta el sábado 12 de julio con actuaciones muy esperadas como las de Olivia Rodrigo, Nine Inch Nails, Thirty Seconds to Mars, Justice o Alanis Morissette.

La gran novedad de esta edición es la jornada adicional del domingo 13 de julio, denominada Brunch Electronik x Mad Cool, con una propuesta enfocada exclusivamente en música electrónica. Nombres como Peggy Gou, Jungle (DJ Set) y Mau P protagonizarán una clausura diferente, con un horario especial de 15:00 a 21:00 h.