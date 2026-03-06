Mujeres en Vivo 2026: más de 60 conciertos conquistan Madrid

El ciclo Mujeres en Vivo 2026 alcanza su séptima edición consolidado como una de las citas más auténticas del calendario cultural madrileño. Entre el 6 y el 29 de marzo, el circuito de salas de Madrid en Vivo, en colaboración con la Dirección de Igualdad de la Comunidad de Madrid, desplegará una programación que supera los 60 conciertos en 35 espacios diferentes. Madrid se convertirá en un escaparate de lujo para nombres que ya están consagrados y artistas que comienzan a pisar con fuerza en el mundo de la música.

El espectador podrá disfrutar del jazz de vanguardia, el flamenco, el rock alternativo y los sonidos urbanos más novedosos, demostrando que el talento femenino no conoce barreras estilísticas ni límites creativos.

Un arranque de marzo con diversidad de estilos

La inauguración del ciclo musical m está prevista para el viernes 6 de marzo, marca una hoja de ruta clara: variedad y calidad. Esa misma noche, los escenarios madrileños ofrecerán propuestas simultáneas que obligarán a los melómanos a elegir. En Libertad 8, templo de la palabra cantada, Titxu Vélez aportará la profundidad de la canción de autor, mientras que Tempo Audiophile Club se llenará del soul y el funk de Slide, una apuesta segura para quienes buscan ritmo y elegancia. Para los amantes de las distorsiones, la sala Maravillas presentará un triple cartel de indie y rock encabezado por Yo Estoy Bien El Mundo Está Mal.

El primer fin de semana no bajará el listón el sábado 7 de marzo. La presencia internacional cobrará protagonismo en Babylon con la voz de Ala.Ni, una de las intérpretes más personales del soul contemporáneo a nivel mundial. Al mismo tiempo, el metal alternativo reclamará su espacio en Sala Uni con Hiranya y Ellie Sins, demostrando que la contundencia sonora también tiene nombre de mujer. Este inicio ecléctico se completa con el pop alternativo de Ángela Pardal en Fotomatón y el rap urbano de Kutre Society en Contraclub, cubriendo prácticamente todo el espectro musical imaginable en apenas 48 horas.

El 8 de marzo: el flamenco toma la palabra

Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, el domingo 8 de marzo, Madrid en Vivo ha diseñado una jornada temática que rinde homenaje a la raíz. Bajo el impulso de Flamenco Capital, los tablaos y salas de la ciudad se teñirán de duende. Será una oportunidad única para ver a figuras de la talla de la guitarrista Mercedes Luján en Cardamomo o disfrutar del cante racial de Montse Cortés y Noelia “La Negri” en el histórico Tablao 1911.

El flamenco no se quedará solo en su vertiente más pura. La experimentación y la mezcla llegarán de la mano de Virginia Montes Trío en El Despertar, donde el jazz y el flamenco se funden en una propuesta sugerente y sofisticada. Para cerrar este domingo de reivindicación y arte, el Teatro Flamenco Madrid presentará su espectáculo especial «Emociones: +Mujer Flamenca», una producción que pone en valor la herición de las mujeres en este arte declarado Patrimonio de la Humanidad.

Folk, swing y la irrupción de las artes escénicas

Pasada la efervescencia del primer fin de semana, Mujeres en Vivo 2026 continúa su andadura con propuestas que exploran otros lenguajes. El miércoles 11 de marzo, el indie de Angie Sánchez en Café La Palma convivirá con la propuesta escénica de Microteatro, que se suma al ciclo con la comedia «La muerta en tu armario», ampliando el foco del festival hacia el teatro de formato corto. El folk-rock también tendrá un momento estelar el jueves 12 en la sala Moby Dick con Bambikina, una artista que ha sabido crear un universo propio entre el sonido americano y la raíz española.

El swing y el jazz de los años dorados regresarán el sábado 14 a Big Mama Ballroom con Las Swingcopas, mientras que el punk y el metal más reivindicativo sonarán en Independance con XpresidentX el viernes 13. Esta segunda semana del ciclo culminará con el pop urbano de Costanza en Cadillac Solitario, cerrando un bloque de actuaciones que demuestra la buena salud del tejido de salas de conciertos de la capital, piezas clave para que estas propuestas lleguen al público de cercanía.

Recta final con iconos y nuevas voces internacionales

A medida que el mes de marzo avanza, el ciclo guarda algunos de sus platos fuertes. El lunes 23 de marzo, la sala Villanos recibirá a la brasileña Dora Morelenbaum, una de las renovadoras más brillantes de la bossa nova y el jazz actual. También destaca el regreso de Marilia, mitad del icónico dúo Ella Baila Sola, que actuará el jueves 26 en Galileo Galilei, un escenario que ha sido testigo de los mejores momentos de la música en vivo en Madrid.

La despedida de Mujeres en Vivo 2026 el último fin de semana de marzo será un despliegue de energía. Desde el heavy metal de Rave in Fire en Barracudas hasta el pop electrónico de Mónica Moss en Clamores el sábado 28, el ciclo termina tal como empezó: con una apuesta por la diversidad radical. El broche final llegará el domingo 29 en sesión vermú con Fugares en Rockville, cerrando un mes que habrá servido para recordar que, en Madrid, la música en vivo tiene nombre de mujer durante todo el año, pero en marzo, ese mensaje resuena con una fuerza especial en cada rincón de la ciudad.

Si vas a estar por Madrid, te dejamos cinco restaurantes donde comer por menos de 20 euros.