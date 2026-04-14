Lentejas en Madrid: cinco restaurantes para comer de cuchara

Cuando bajan las temperaturas o simplemente apetece una comida con alma, hablar de lentejas en Madrid sigue siendo hablar de memoria, de mesa compartida y de cocina que no necesita artificios para emocionar. En una ciudad donde conviven la taberna castiza, la casa de comidas y los formatos más contemporáneos, las lentejas mantienen un lugar propio dentro de los platos de cuchara más buscados. Y no solo por nostalgia: unas buenas lentejas siguen siendo una de las mejores maneras de medir el pulso real de una cocina.

Entre las direcciones que mejor representan la cocina casera de siempre aparece “Casa Narcisa”. La guía oficial de Madrid destaca de este restaurante sus platos de cuchara, entre ellos las lentejas, junto a callos y cocidos preparados de manera tradicional. Esa descripción ya da una pista bastante clara de lo que uno encuentra aquí: una casa donde el guiso sigue teniendo peso propio y donde las recetas de fondo no parecen pensadas para la foto, sino para volver.

Además, “Casa Narcisa” está situada en el Paseo de la Castellana, 254, frente al complejo de las Cuatro Torres, algo que la convierte en una opción muy cómoda para quienes buscan comer bien por la zona norte de la capital.

Si se trata de buscar lentejas en Madrid con hechuras de casa de comidas de toda la vida, “De la Riva” merece una parada. En su carta figuran las “lentejas estofadas con sus sacramentos”, una formulación que ya anticipa un guiso serio, sin medias tintas y fiel al recetario más reconocible. El propio restaurante se presenta además como “casa de comidas desde 1932”, un detalle que encaja con esa idea de continuidad que tanto se agradece en una ciudad cambiante.

Aquí las lentejas no funcionan como guiño nostálgico, sino como parte central de una identidad culinaria que sigue defendiendo el sabor sin prisas.

Hay restaurantes que no necesitan exagerar para convencer, y “La Ancha” entra en esa categoría. En la carta de su local de la calle Zorrilla, las lentejas estofadas aparecen dentro del apartado “De cuchara”, compartiendo espacio con otros platos muy reconocibles de la cocina española. Esa presencia, aparentemente sencilla, dice mucho: cuando un restaurante con trayectoria mantiene unas buenas lentejas en carta, suele ser porque sabe que el cliente las valora de verdad.

En “La Ancha” encajan con naturalidad dentro de una propuesta donde lo clásico se cuida con oficio y donde el producto cotidiano se trata con respeto. Para quien busca lentejas en Madrid sin necesidad de experimentar demasiado, es una dirección muy fiable.

No todas las lentejas tienen que sonar a menú de diario. A veces el mismo plato puede elevarse un poco sin dejar de ser reconocible, y eso es lo que ocurre en “Casa de Comidas”, el restaurante de Rafa Zafra en el “NH Collection Madrid Eurobuilding”. Su propuesta incluye lentejas estofadas y, en la carta más reciente accesible online, aparecen como lentejas estofadas con chorizo y panceta. La casa las sitúa dentro de un recetario que reivindica los “platos de siempre” desde una mirada contemporánea, algo que permite disfrutar de un plato muy castizo en un entorno más refinado.

Es una buena prueba de que las lentejas en Madrid también pueden jugar en una liga más gastronómica sin perder la calidez que se espera de ellas.

La quinta parada cambia ligeramente el registro, pero no el fondo. “Zuppa”, en la calle Atocha, 47, lleva años defendiendo una idea clara: la comida rápida no tiene por qué estar reñida con el guiso. En su web y en su menú aparece una opción de lentejas, concretamente “lentejas jardineras”, dentro de una oferta centrada en sopas, cremas y platos de cuchara hechos a diario. Su discurso resulta muy actual, pero el atractivo sigue siendo el de siempre: encontrar un plato reconfortante, bien resuelto y compatible con la vida urbana.

Para quienes entienden las lentejas en Madrid como un antojo posible entre semana, “Zuppa” aporta una versión práctica y honesta.

Mucho más que un plato humilde

En una ciudad tan amplia y tan dada a las modas como Madrid, resulta llamativo que las lentejas sigan ocupando un lugar tan sólido. Tal vez porque pocas recetas resumen tan bien lo que buscamos al sentarnos a comer: sabor reconocible, sensación de refugio y la impresión de que, durante un rato, todo está en su sitio.

Estas cinco direcciones lo demuestran desde registros muy distintos. Y esa es, probablemente, la mejor noticia: que las lentejas en Madrid siguen vivas, apetecibles y con capacidad para conquistar tanto al nostálgico como al comensal curioso.

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