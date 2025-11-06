Leganés acoge la final de «The Champions Burger 2025»
La localidad madrileña se prepara para recibir una de las citas gastronómicas más esperadas del año: la final de la Champions Burger España 2025. El recinto ferial de Leganés será, durante más de una semana, el escenario donde se decidirá cuál es la mejor hamburguesa del país. Más de treinta food trucks competirán por el título nacional en un evento que une gastronomía, música y ambiente festivo.
El campeonato más sabroso del año
El evento ha arrancado este miércoles 5 de noviembre con la apertura de puertas a las 19:00 horas y permanecerá activo hasta el 23 de noviembre. Cada jornada ofrecerá un recorrido por las distintas propuestas que aspiran al título de la mejor hamburguesa de España. El público podrá degustar, votar y participar directamente en la elección de la campeona nacional.
La Champions Burger se ha consolidado en los últimos años como el campeonato de hamburguesas más importante del país. En esta edición, la organización ha seleccionado a los mejores establecimientos tras una fase previa celebrada en diferentes ciudades españolas. Las propuestas finalistas llegan a Leganés después de conquistar los votos de miles de comensales en Valencia, Zaragoza, Barcelona, Sevilla y Madrid.
Un escaparate gastronómico con sabor a competición
El recinto ferial de Leganés se transformará durante diez días en una auténtica villa del sabor. Más de 30 food trucks representarán a distintas comunidades autónomas, cada una con su estilo propio, ingredientes distintivos y elaboraciones artesanas:
- Street Food Burger — @streetfood_burger
- DAK Burger — @dak_burger
- The Vic Bros Burger — @thevicbrosburger
- Vacarnal Burger — @vacarnalburger
- Tarantín Chiflado — @tarantinchiflado
- Rico Burguer — @rico.burguer
- Nola Smoke — @nolasmoke
- Muralla Burgers — @murallaburgers
- Godeo — @godeo_es
- Tokio Jarana — @tokio_jarana
- Circo Burger — @circoburger
- Kchopo El Prat — @kchopo_elprat
- The Ranch Smokehouse — @theranchsmokehouse
- Asado Burgers — @asadoburgers
- El Surti — @somoselsurti
- Carnivale Burger — @carnivaleburger
- Marlon’s — @marlons._
- Tximist Smash Burger — @tximistsmashburger
- Guelitos Burger — @guelitosburger
- Nolitos Burger — @nolitosburger
- Madison Smash — @madison.smash
- Bandidos Burger — @bandidosburger.es
- Jisma Burger — @jisma.burger
- DaLu Burger — @daluburger
- Got Tan Grill — @gottangrill
- Hades Truck — @hadestruck
- The Ox, Cenando con Pablo — @theoxcenandoconpablo
- Cheecks’n Beer — @cheecksnbeer
- Moflete by Joe Burger — @mofletebyjoeburger
- Smash Hiro — @smash_hiro
- Shawarma Mía Valencia — @shawarmamia.valencia
- La Tortillera Eve — @latortillera.eve
- Riduan Liindo — @riduan_liindo
- Grupo Ybarra — @grupoybarra
- Doctor Salsas — @doctor.salsas
- Mama Carmen — @mamacarmen.es
- By Ciriaco — @by_ciriaco
- Pastelería Sioan — @pasteleriasioan
- The Loco Polo — @thelocopolo
- Frutero TikTokero — @fruterotiktokero
- Manolo Bakes — @manolo_bakes
Criterios y votación del público
La dinámica del campeonato es sencilla pero exigente. Cada visitante puede degustar las hamburguesas que elija y valorarlas mediante una votación digital. El jurado popular decidirá la clasificación definitiva basándose en el gusto, la jugosidad, la presentación y la originalidad de cada hamburguesa.
La organización destaca que el objetivo no es solo coronar a un ganador, sino celebrar la cocina callejera y el talento de los chefs nacionales. Detrás de cada food truck hay equipos que trabajan durante meses para perfeccionar sus recetas y ofrecer productos de alta calidad a precios accesibles.
El sabor de una final
Durante estas semanas el recinto ferial de Leganés será un punto de encuentro para los amantes de la hamburguesa, la cocina urbana y la buena música. Con treinta propuestas en competición, ambiente festivo y una rivalidad marcada por la creatividad y el sabor, la Champions Burger España 2025 se convierte en una cita obligatoria para quienes disfrutan del mundo de las hamburguesas.
