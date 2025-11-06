Leganés acoge la final de «The Champions Burger 2025»

La localidad madrileña se prepara para recibir una de las citas gastronómicas más esperadas del año: la final de la Champions Burger España 2025. El recinto ferial de Leganés será, durante más de una semana, el escenario donde se decidirá cuál es la mejor hamburguesa del país. Más de treinta food trucks competirán por el título nacional en un evento que une gastronomía, música y ambiente festivo.

El campeonato más sabroso del año

El evento ha arrancado este miércoles 5 de noviembre con la apertura de puertas a las 19:00 horas y permanecerá activo hasta el 23 de noviembre. Cada jornada ofrecerá un recorrido por las distintas propuestas que aspiran al título de la mejor hamburguesa de España. El público podrá degustar, votar y participar directamente en la elección de la campeona nacional.

La Champions Burger se ha consolidado en los últimos años como el campeonato de hamburguesas más importante del país. En esta edición, la organización ha seleccionado a los mejores establecimientos tras una fase previa celebrada en diferentes ciudades españolas. Las propuestas finalistas llegan a Leganés después de conquistar los votos de miles de comensales en Valencia, Zaragoza, Barcelona, Sevilla y Madrid.

Un escaparate gastronómico con sabor a competición

El recinto ferial de Leganés se transformará durante diez días en una auténtica villa del sabor. Más de 30 food trucks representarán a distintas comunidades autónomas, cada una con su estilo propio, ingredientes distintivos y elaboraciones artesanas:

Street Food Burger — @streetfood_burger

DAK Burger — @dak_burger

The Vic Bros Burger — @thevicbrosburger

Vacarnal Burger — @vacarnalburger

Tarantín Chiflado — @tarantinchiflado

Rico Burguer — @rico.burguer

Nola Smoke — @nolasmoke

Muralla Burgers — @murallaburgers

Godeo — @godeo_es

Tokio Jarana — @tokio_jarana

Circo Burger — @circoburger

Kchopo El Prat — @kchopo_elprat

The Ranch Smokehouse — @theranchsmokehouse

Asado Burgers — @asadoburgers

El Surti — @somoselsurti

Carnivale Burger — @carnivaleburger

Marlon’s — @marlons._

Tximist Smash Burger — @tximistsmashburger

Guelitos Burger — @guelitosburger

Nolitos Burger — @nolitosburger

Madison Smash — @madison.smash

Bandidos Burger — @bandidosburger.es

Jisma Burger — @jisma.burger

DaLu Burger — @daluburger

Got Tan Grill — @gottangrill

Hades Truck — @hadestruck

The Ox, Cenando con Pablo — @theoxcenandoconpablo

Cheecks’n Beer — @cheecksnbeer

Moflete by Joe Burger — @mofletebyjoeburger

Smash Hiro — @smash_hiro

Shawarma Mía Valencia — @shawarmamia.valencia

La Tortillera Eve — @latortillera.eve

Riduan Liindo — @riduan_liindo

Grupo Ybarra — @grupoybarra

Doctor Salsas — @doctor.salsas

Mama Carmen — @mamacarmen.es

By Ciriaco — @by_ciriaco

Pastelería Sioan — @pasteleriasioan

The Loco Polo — @thelocopolo

Frutero TikTokero — @fruterotiktokero

Manolo Bakes — @manolo_bakes

Criterios y votación del público

La dinámica del campeonato es sencilla pero exigente. Cada visitante puede degustar las hamburguesas que elija y valorarlas mediante una votación digital. El jurado popular decidirá la clasificación definitiva basándose en el gusto, la jugosidad, la presentación y la originalidad de cada hamburguesa.

La organización destaca que el objetivo no es solo coronar a un ganador, sino celebrar la cocina callejera y el talento de los chefs nacionales. Detrás de cada food truck hay equipos que trabajan durante meses para perfeccionar sus recetas y ofrecer productos de alta calidad a precios accesibles.

El sabor de una final

Durante estas semanas el recinto ferial de Leganés será un punto de encuentro para los amantes de la hamburguesa, la cocina urbana y la buena música. Con treinta propuestas en competición, ambiente festivo y una rivalidad marcada por la creatividad y el sabor, la Champions Burger España 2025 se convierte en una cita obligatoria para quienes disfrutan del mundo de las hamburguesas.

Para seguir descubriendo planes que hacer por Madrid haz click aquí.