Huercasa Country Festival 2025 desvela su cartel completo y distribución por días para una nueva edición en Riaza

La localidad de Riaza (Segovia) volverá a ser capital del country y la música americana con la celebración del Huercasa Country Festival 2025, que tendrá lugar los próximos 18 y 19 de julio. El evento, considerado uno de los referentes estatales del género, ha confirmado su cartel completo y la distribución por días de su programación, consolidando su apuesta por la música de raíces en un entorno natural único.

Tras anunciar a artistas de renombre como The Jayhawks, Son Volt, Myron Elkins o The War and Treaty, el festival ha completado su propuesta con nuevas incorporaciones que refuerzan la variedad estilística y el carácter intergeneracional del evento. Entre los últimos nombres confirmados figuran Jason Scott & The High Heat, Rob Leines, Back to The Hills, The Barroom Buddies Band, Germán Salto Country Thunder Revue y Alfonso Toribio & His Yodeling Boys.

Dos días, dos escenarios y un mismo espíritu

El escenario principal, ubicado en el campo de fútbol de Las Delicias, acogerá las actuaciones principales de ambas jornadas, mientras que el más reciente Escenario Hearvest —inaugurado en 2024— ofrecerá una experiencia más íntima en un formato cercano al público, reforzando el carácter familiar y relajado del festival.

La distribución por días ya ha sido detallada por la organización. El viernes 18 de julio, el escenario principal reunirá a Son Volt, Myron Elkins, Jason Scott & The High Heat y Twanguero. Paralelamente, el Escenario Hearvest recibirá las actuaciones de Jodie Cash y Alfonso Toribio & His Yodeling Cowboys.

El sábado 19 de julio, el protagonismo sobre el escenario principal será para The Jayhawks, The War and Treaty, Rob Leines, Germán Salto Country Thunder Revue y Al Dual. En el Hearvest, el público podrá disfrutar de Back to The Hills y The Barroom Buddies Band, completando así una programación diversa que combina referentes del country clásico con artistas de nuevas corrientes.

Entradas ya a la venta

Los abonos para los dos días están disponibles por 80 euros (más gastos de gestión), mientras que las entradas de día pueden adquirirse por 45 euros. Las entradas están a la venta a través de la web oficial del festival.

Además de la música, el Huercasa Country Festival 2025 mantiene su compromiso con una propuesta centrada en la vida al aire libre, la conexión con el entorno rural y la cultura popular norteamericana, que trasciende el ámbito estrictamente musical.

Country, raíces y comunidad

A lo largo de sus ediciones anteriores, el festival ha conseguido posicionarse como una cita ineludible dentro del calendario estival de festivales en Castilla y León, atrayendo tanto a público local como a visitantes nacionales e internacionales.

Lejos del modelo de macrofestival, Huercasa apuesta por un formato accesible y familiar, en el que conviven tradición y renovación, tanto en su cartel como en el ambiente que se vive durante el evento. La programación de 2025 refleja esa diversidad de influencias, integrando desde el country alternativo y el folk rock hasta el bluegrass, el outlaw o el honky-tonk.

En definitiva, un festival que mantiene intacto su propósito: celebrar la música de raíces en comunidad, con calidad artística y en un entorno privilegiado.