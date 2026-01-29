Las fiestas más top del fin de semana en Madrid que no te puedes perder

El último fin de semana de enero Madrid va a ofrece distintas propuestas para todos los gustos: desde un increíble tardeo con sabor canario en pleno centro de la capital, macroeventos con buena música electrónica y espectáculos drag que mezclan el humor y la participación del público unido a la música sin parar. Si estás buscando las mejores fiestas en Madrid este fin de semana, toma nota porque estos planes prometen llenar las pistas de baile y agotar entradas.

Soundía x Desde Canarias: tardeo canario en el corazón de Madrid

El sábado 31 de enero tiene nombre propio para quienes disfrutan empezando la fiesta con luz de día. Soundía x Desde Canarias va a aterrizar en Barco Sound House con un tardeo que fusiona ambiente festivo, música y el inconfundible sabor canario.

La cita va a arrancar a las 19:00 horas en Barco Sound House, uno de los locales más dinámicos del centro de Madrid, situado en la calle del Barco, 35. Desde ese momento y hasta la madrugada, la música no va a parar. A los mandos estarán Rigo Pex, Arena Jaära y Jaisiel, quienes serán los encargados de marcar el ritmo desde la tarde hasta las 6:00 de la mañana esperando a que salga el sol.

Uno de los grandes atractivos de este plan es que la entrada es gratuita hasta las 22:00, lo que lo convierte en una opción perfecta para quienes buscan planes económicos sin renunciar a una experiencia completa. Además, la organización ha preparado varias sorpresas que refuerzan el espíritu festivo del evento.

Música, regalos y ambiente festivo

El tardeo canario no se queda solo en la música. Quienes sigan a la cuenta de @desde.canarias podrán disfrutar de una ronda de chupitos gratis para ellos y sus acompañantes. A esto se suma el sorteo de un lote de productos canarios entre las personas que se registren en la web de Desde Canarias, una oportunidad perfecta para llevarse un pedazo del archipiélago a casa.

Y para los grupos grandes también hay premio: si acudes con cinco amigos, recibirás una botella de frizzante Platé Pasión de regalo a la salida. Un detalle que refuerza la idea de compartir y alargar la experiencia más allá de la pista de baile.

Con música, regalos y un ambiente pensado para disfrutar desde primera hora de la tarde, Soundía x Desde Canarias se perfila como uno de los planes de tardeo más atractivos de Madrid este sábado.

Remember Paradise: la historia de la electrónica se vive en Fabrik

Para quienes prefieren los grandes eventos y las noches intensas, Remember Paradise: El Legado llega este sábado 31 de enero a Fabrik Madrid con una propuesta ambiciosa y cargada de emoción. No se trata solo de una fiesta, sino de un homenaje a la historia de la música electrónica en España.

Más de cuarenta artistas esenciales de la escena nacional se darán cita en una jornada de más de 12 horas ininterrumpidas de música. Nombres como DJ Neil, Abel Ramos, Pelacha, Tony Verdi, Frank Trax, Miguel Serna, Javi Boss, Raúl Ortiz, Lucía Gea o Iván Jazz & Gari Seleckt formarán parte de un cartel que recorre décadas de cultura electrónica.

Tres zonas de baile y un viaje sonoro completo

Fabrik acogerá este evento en tres zonas de baile, diseñadas para ofrecer un recorrido sonoro que conecta pasado, presente y futuro.

De 18:00 a 06:00 horas, va a permitir vivir la experiencia en uno de los mejores templos de la música electrónica de la capital. El evento es para mayores de 18 años.

Remember Paradise es más que una fiesta; es una celebración de la evolución, memoria y la pasión compartida por la pista de baile en su conjunto.

El Gran Bingo Drag: risas, espectáculo y premios en Ya’sta Club

La tercera gran propuesta del fin de semana llega de la mano de El Gran Bingo Drag, un espectáculo que se ha consolidado como uno de los planes más originales y divertidos de la noche madrileña. Todos los sábados, la Sala Ya’sta se transforma en un espacio donde el azar se mezcla con el glamour y el humor.

Este sábado 31 de enero, la protagonista será Enigma Queen, en una noche presentada por Sugar Nelly y Christina Vergara. El show incluye actuaciones drag en vivo, premios en metálico, regalos sorpresa y un ambiente pensado para disfrutar tanto en grupo como en solitario.

Cada entrada incluye un cartón de bingo y la función comienza a las 21:00 horas. La edad recomendada es para mayores de 16 años, lo que amplía el abanico de público y convierte este plan en una opción diferente dentro de la agenda de ocio nocturno de Madrid.

Un fin de semana para todos los gustos

Desde tardeos gratuitos y las fiestas en el centro hasta macroeventos electrónicos y espectáculos drag cargados de humor, Madrid ofrece este fin de semana una agenda variada y de alto nivel. Si estás buscando fiestas en la capital, este sábado 31 de enero, tres propuestas de estas fiestas resumen lo mejor de la noche madrileña: calidad musical, diversidad y experiencias pensadas para disfrutar de estas fiestas.

La capital no descansa, y este fin de semana vuelve a dejar claro que siempre hay un plan esperando a quien quiera salir a celebrarlo de fiestas.

Si te apetece un plan de montaña, te dejamos las mejores pistas para ir a esquiar.