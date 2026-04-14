“Cíclicus” lleva el Día Internacional del Circo al “Price”

El “Día Internacional del Circo” encuentra este abril en Madrid una de sus citas más especiales con “Cíclicus. Vetus Venustas”, el espectáculo con el que el “Teatro Circo Price” quiere rendir homenaje al lenguaje escénico del circo y a quienes lo han sostenido durante décadas desde la pista, la técnica y la creación. La propuesta podrá verse los días 18 y 19 de abril en el histórico recinto madrileño y llega con una idea sugerente de fondo: mirar al pasado, dialogar con el presente y recordar que el circo sigue siendo un arte vivo, capaz de conmover a públicos de edades muy distintas.

Un homenaje al circo desde la emoción

La gran palabra clave de esta noticia es “Día Internacional del Circo”, y no por casualidad. En “Cíclicus. Vetus Venustas”, la celebración no funciona como simple marco conmemorativo, sino como el corazón mismo de la propuesta. La función parte de una premisa que se aleja del exhibicionismo vacío y busca algo más delicado: poner en valor la trayectoria de artistas de distintas generaciones y subrayar que el circo también es memoria, resistencia y belleza.

Por eso, el “Día Internacional del Circo” encuentra aquí un enfoque especialmente oportuno. Frente a una mirada superficial, la obra apuesta por detenerse en aquello que a veces queda fuera del foco: la experiencia, el paso del tiempo y la continuidad de los oficios artísticos. No es un detalle menor. En un momento en el que la velocidad y la novedad parecen gobernarlo todo, “Cíclicus. Vetus Venustas” propone una pausa para reconocer a quienes siguen creando más allá de la edad y del lugar que la sociedad parece asignarles.

Una historia sobre generaciones, memoria y dignidad

La sinopsis oficial sitúa la acción en un almacén de artes y oficios al que van a parar los objetos que la sociedad considera improductivos. Allí aparecen tres artistas mayores que, lejos de aceptar el papel residual que se les reserva, se rebelan. En ese espacio de abandono se cruzan con personajes jóvenes, y de ese encuentro nacen contrastes, complicidades y una creación compartida. La historia convierte ese choque generacional en motor escénico y también en reflexión sobre el valor de la experiencia.

Ese planteamiento da al “Día Internacional del Circo” una profundidad poco habitual. No se trata solo de celebrar una disciplina artística, sino de pensar qué lugar ocupa hoy, quién la sostiene y cómo dialogan tradición y renovación dentro de ella. “Cíclicus. Vetus Venustas” habla del horizonte de los artistas y de los seres humanos más allá de la edad, y lo hace desde un viaje intergeneracional que conecta con facilidad con el espectador. Ahí está, seguramente, una de las claves de su atractivo: la función no se limita a mostrar destreza física, sino que propone una lectura humana del circo.

La identidad de “Cíclicus” y su lenguaje escénico

Detrás del espectáculo está “Cíclicus”, una compañía con sede en Barcelona dedicada desde 2009 a la creación, producción y promoción de artes escénicas desde una perspectiva interdisciplinar. Su lenguaje parte del circo como narración acrobática y da un lugar central tanto a la dramaturgia como a la emoción. La compañía entiende, además, al público como un elemento activo dentro de la experiencia escénica, una idea que encaja muy bien con el espíritu participativo y cercano del “Día Internacional del Circo”.

La propia definición artística del grupo ayuda a entender qué puede esperar el espectador. Sus obras nacen de personajes con fuerte carga emocional y de un proceso creativo colectivo en diálogo entre disciplinas. A eso se suma una estética singular, marcada por el uso de estructuras circenses creadas con materiales de la naturaleza e integradas en escena como parte viva del relato. El resultado, según la descripción oficial, apunta a una propuesta poética, equilibrada y profundamente conectada con el entorno.

Fechas, precios y una cita familiar en Madrid

Más allá de su valor artístico, “Cíclicus. Vetus Venustas” también se presenta como una opción accesible para quienes busquen planes culturales en familia. El espectáculo podrá verse el 18 y 19 de abril en el “Teatro Circo Price”, tiene una duración de 95 minutos, está recomendado para mayores de 7 años y cuenta con entradas desde 12 euros. El recinto señala además accesibilidad para personas con movilidad reducida, un aspecto relevante en una programación pensada para llegar a públicos amplios.

En definitiva, el “Día Internacional del Circo” encuentra en Madrid una celebración con sentido, emoción y mirada propia. “Cíclicus. Vetus Venustas” no solo promete números de circo y música en directo; también propone una reflexión escénica sobre el tiempo, el oficio y la dignidad artística. Y eso, en una pista como la del “Teatro Circo Price”, convierte la función en algo más que un espectáculo: en una invitación a mirar el circo con otros ojos.

También puede ser de tu interés Anders Zorn y Helen Levitt: Diálogo entre pincel sueco y lente neoyorquina