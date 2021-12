Llegó uno de los días más especiales del año, el día en el que celebramos la Navidad con nuestros seres queridos. El 24 de diciembre se organizan en todos los hogares cenas llenas de entrantes exquisitos, platos de lujo y postres deliciosos y es que no hay nada mejor que compartir los mejores momentos con buena comida, ¿no es cierto? Eso sí, a pesar de que lo ideamos y lo preparamos todo con semanas de antelación, en el último momento siempre nos falta algo. Es por eso por lo que, a continuación, vamos a conocer algunos de los productos gourmet de El Corte Inglés que aún puedes comprar para servir en la cena de Navidad.

Así que presta atención y no te pierdas estos deliciosos productos que seguro que querrás tener en tu mesa esta noche.

Crema de bogavantes y cigalas Itsasoko en El Corte Inglés

No hay nada mejor que servir como entrante una auténtica y deliciosa crema de bogavantes y cigalas, una crema elaborada con materias primas naturales, sin conservantes ni colorantes, que combina el intenso sabor del bogavante con el delicado gusto de las cigalas, creando una receta exquisita.

El precio de esta botella, que contiene dos raciones, es de 6,90 euros, que no está nada mal si tenemos en cuenta el lujo de comer esta crema.

Muslo de pato en confit

El confit de pato es un plato de origen francés que se realiza con la pierna del pato. Este plato consiste en salar un trozo de carne, en este caso la pierna del pato, y escalfarla en su propia salsa. Es un plato delicioso y muy apropiado para estas fechas.

Así que si te has quedado sin plato principal, podrás servir fácilmente este muslo de pato en confit por tan solo 8,55 euros la pieza, que no está nada mal.

Crema de calabacín en el Club del Gourmet

Pero si prefieres un entrante rico de verduras, la crema de calabacín es la mejor opción. Está elaborada sin natas, de forma tradicional, por lo que también puede ser una buena opción para vegetarianos. Gracias a su forma tradicional de cocinado, se consigue una textura muy suave y un sabor inigualable.

Solo contiene calabacín, aceite de oliva, cebolla, patata y sal, ¡una delicia de la huerta! Su precio es de 5,90 euros en El Corte Inglés.

Pastel de cabracho en El Corte Inglés

Durante la Navidad no puede faltar en ninguna mesa el pastel de cabracho. Es por eso por lo que aún estás a tiempo de comprarlo en El Corte Inglés si aún no has ido a por él.

Está elaborado con una materia prima de la mejor calidad, tanto es así que resulta muy suave al paladar. No contiene conservantes ni colorantes o antioxidantes, por lo que es la mejor opción para estas Navidades.

¿Su precio? Tan solo 5,75 euros, ¡una auténtica ganga! A nosotros nos encanta en casa.

Estos son algunos de los productos gourmet de El Corte Inglés que te recomendamos comprar a última hora para tu cena de Navidad.