Ni mantel rojo ni cubiertos dorados: la nueva tendencia que arrasa esta Navidad y eleva tu mesa a otro nivel

Tu mesa se eleva hasta otro nivel, esta Navidad podemos despedirnos del mantel rojo y de los cubiertos dorados. Estaremos buscando una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca, con algunos detalles que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos tener por delante y que, tocará empezar a ver llegar. Estos días en los que buscamos una decoración que encaje perfectamente con nuestros gustos, pero también siguiendo las tendencias actuales.

La Navidad no siempre será igual, va cambiando con el paso del tiempo y también de esas modas que nos hacen incorporar novedades destacadas que serán esenciales. Ese toque de color, ese punto de alegría, esa mesa lista para una comida en familia, son pura emoción. Las reuniones familiares de estos días acabarán siendo esenciales para todos en unas jornadas en las que la decoración será la que nos marcará muy de cerca, con ciertos detalles que serán

Ni cubiertos dorados ni mantel rojo

Un mantel rojo puede ser el símbolo de la Navidad más evidente en la mesa, pero puede acabar siendo el que nos marcará muy de cerca. Ese toque de un color intenso que es pura pasión y uno de los que más se usa en estas celebraciones, pueden acabar siendo muy distintas.

Le vamos a poner este año un poco más de alegría y quizás glamour, en unos días en los que todo puede acabar siendo posible. Es hora de apostar por un cambio en la decoración de Navidad, de darle algunos ingredientes que acabarán siendo los que nos acompañarán en unos días en todas las mesas.

Esos cubiertos dorados que nos parecen lo más, pueden quedar especialmente eclipsados por algunos detalles que serán los que nos marcarán de cerca. La comida y la mesa de estas fiestas se lleva todas las miradas, las fotos y los principales cumplidos a los anfitriones.

Si queremos quedar bien con los nuestros sólo debemos empezar a poner en práctica determinados elementos que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con algunos detalles que llegan en breve y que pueden convertirse en un extra de buenas sensaciones que serán esenciales. A la hora de corar la mesa, nada mejor que hacerlo con las últimas tendencias que cubrirán de gloría nuestra casa.

Eleva tu mesa al máximo nivel con la nueva tendencia que llega esta Navidad

La nueva tendencia que llega a España en cuanto a la Navidad se refiere, se centra básicamente en una mesa que puede darnos más de una sorpresa inesperada. La decoración en la que todo se vale nos dará más de una novedad que tocará poner sobre la mesa.

Los expertos de Verdecora nos dan una serie de consejos que debemos tener en cuenta para decorar nuestra mesa esta Navidad, será el momento de prepararnos para darlo todo en cuanto a la decoración de la mesa se refiere.