Ni mantel rojo ni cubiertos dorados: la nueva tendencia que arrasa esta Navidad y eleva tu mesa a otro nivel

Tu mesa se eleva hasta otro nivel, esta Navidad podemos despedirnos del mantel rojo y de los cubiertos dorados. Estaremos buscando una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca, con algunos detalles que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos tener por delante y que, tocará empezar a ver llegar. Estos días en los que buscamos una decoración que encaje perfectamente con nuestros gustos, pero también siguiendo las tendencias actuales.
La Navidad no siempre será igual, va cambiando con el paso del tiempo y también de esas modas que nos hacen incorporar novedades destacadas que serán esenciales. Ese toque de color, ese punto de alegría, esa mesa lista para una comida en familia, son pura emoción. Las reuniones familiares de estos días acabarán siendo esenciales para todos en unas jornadas en las que la decoración será la que nos marcará muy de cerca, con ciertos detalles que serán
Ni cubiertos dorados ni mantel rojo
Un mantel rojo puede ser el símbolo de la Navidad más evidente en la mesa, pero puede acabar siendo el que nos marcará muy de cerca. Ese toque de un color intenso que es pura pasión y uno de los que más se usa en estas celebraciones, pueden acabar siendo muy distintas.
Le vamos a poner este año un poco más de alegría y quizás glamour, en unos días en los que todo puede acabar siendo posible. Es hora de apostar por un cambio en la decoración de Navidad, de darle algunos ingredientes que acabarán siendo los que nos acompañarán en unos días en todas las mesas.
Esos cubiertos dorados que nos parecen lo más, pueden quedar especialmente eclipsados por algunos detalles que serán los que nos marcarán de cerca. La comida y la mesa de estas fiestas se lleva todas las miradas, las fotos y los principales cumplidos a los anfitriones.
Si queremos quedar bien con los nuestros sólo debemos empezar a poner en práctica determinados elementos que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con algunos detalles que llegan en breve y que pueden convertirse en un extra de buenas sensaciones que serán esenciales. A la hora de corar la mesa, nada mejor que hacerlo con las últimas tendencias que cubrirán de gloría nuestra casa.
Eleva tu mesa al máximo nivel con la nueva tendencia que llega esta Navidad
La nueva tendencia que llega a España en cuanto a la Navidad se refiere, se centra básicamente en una mesa que puede darnos más de una sorpresa inesperada. La decoración en la que todo se vale nos dará más de una novedad que tocará poner sobre la mesa.
Los expertos de Verdecora nos dan una serie de consejos que debemos tener en cuenta para decorar nuestra mesa esta Navidad, será el momento de prepararnos para darlo todo en cuanto a la decoración de la mesa se refiere.
- Paletas naturales e inspiradas en lo orgánico, una tendencia de Navidad que pisa fuerte. La naturaleza, un año más, es protagonista absoluta de las tendencias de Navidad en un afán por dar forma, con buen acierto, a un espacio tan elegante como cozy. Con una paleta de colores en la que beige, marrones y blancos rotos se combinan con tonos dorados y cobres para crear un conjunto perfectamente armónico; hay otro elemento imprescindible para redondear el conjunto: el verde en tonos musgo. En esa misma línea de naturalidad, las texturas tienen mucho que decir. Yute, madera, ramas secas y piñas en nuestros accesorios permiten crear un conjunto tan cálido como acogedor. Un estilo que propicia todavía más refugiarse del frío exterior.
- Tonos rotundos para dar profundidad a nuestra decoración navideña. Una tendencia diametralmente opuesta a la anterior, y que marca un estilo de decoración en la que tonos poco habituales en la época de Navidad se imponen. Así y con el negro como apuesta más novedosa, otros tonos como el ciruela o el burdeos, el color de la temporada, también se cuelan en la decoración navideña mezclados con maderas oscuras, y accesorios en verdes profundos, blancos, dorados y beige.
- Inspiración vintage, con el vidrio y el azul como protagonistas. Que a nadie le sorprenda sentir cierta nostalgia a repasar las tendencias de Navidad 2024-25 y volver a ver, este año, accesorios que podrían recordar a nuestra infancia. Bolas y adornos de vidrio vuelven a estar de rabiosa actualidad combinados tanto como parte de la decoración del árbol como en otros accesorios, como las coronas de Navidad. Un estilo que se lleva un paso más allá emulando a esa pasión por el detalle tan característica de hace algunas décadas en la decoración navideña. Casi de la mano de este estilo vintage versionado, el azul se impone como tono. Un color característico de los años 50 y 60 del pasado siglo que, en esta temporada, vuelve a protagonizar los espacios.
- Lo artesanal como protagonista, otra de las tendencias de Navidad 2024-25. En pequeños detalles que decoren la mesa, como parte de los adornos del árbol de Navidad o, incluso, combinando textiles nuevos con otros personalizados a mano. Lo artesanal y lo rústico también tienen cabida entre las tendencias de Navidad 2024-25 con pequeños toques que permitan poner ese toque personal al espacio.