La naturaleza nos acaba de dar una lección de resistencia que parece sacada de una película de ciencia ficción. Tras más de 110 años figurando en la lista de especies extinguidas, la tortuga gigante de la especie Chelonoidis phantasticus ha vuelto a la vida. O, mejor dicho, nunca se fue del todo.

Un equipo de investigadores ha localizado a un ejemplar hembra, bautizada cariñosamente como Fernanda, en la remota Isla Fernandina, en el archipiélago de las Galápagos. Este hallazgo no es solo una anécdota biográfica; es un terremoto científico que obliga a reescribir lo que sabíamos sobre la evolución y la supervivencia en entornos extremos.

El ADN confirma el «milagro»

Aunque el primer avistamiento de esta tortuga se produjo en 2019, la comunidad científica ha preferido mantener la cautela hasta tener pruebas irrefutables. Ha sido ahora cuando expertos de la Universidad de Princeton han comparado el material genético de «Fernanda» con los restos del último macho avistado en 1906.

El resultado ha sido rotundo: son la misma especie. Este éxito llega tras años de expediciones fallidas por terrenos volcánicos prácticamente intransitables, donde la falta de vegetación y las coladas de lava hacían pensar que la vida de estos reptiles era imposible.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Wildlife In 60 Seconds (@wildlifein60seconds)

Un plan histórico para salvar a la especie

El hallazgo de Fernanda ha activado de inmediato un protocolo de conservación sin precedentes por parte del Parque Nacional Galápagos y la organización Galapagos Conservancy. El gran desafío ahora es encontrar un compañero para ella.

Los científicos creen que es muy probable que existan más ejemplares ocultos en las zonas más recónditas de la isla, ya que se han encontrado rastros y excrementos recientes que alimentan la esperanza. El objetivo final es iniciar un programa de reproducción en cautividad para evitar que este «milagro» sea solo un último adiós y conseguir que la tortuga gigante de Fernandina vuelva a poblar su hogar volcánico.