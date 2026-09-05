Los científicos han encontrado en el fondo del océano un pez que parece sacado de una película de ciencia ficción: lo han apodado «Supersaiyan»

Vanderhorstia supersaiyan. Este es el nombre y apellidos de la nueva especie de pez que ha sido descubierta por un grupo de científicos cerca de la isla Ishigaki-jima de Okinawa, en Japón. Los resultados de este estudio han sido publicados en la revista Springer Nature, donde se ha informado sobre el importante hallazgo de una de las especies más espectaculares nunca vistas y que parece sacada de una película de ciencia ficción. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el descubrimiento de una nueva especie de pez.

Científicos de Japón han hecho un importante descubrimiento a 210 metros de profundidad del mar de Okinawa de una nueva especie de pez que se caracteriza por tener «dos franjas longitudinales amarillas distintivas en la segunda aleta dorsal, anal y caudal, características únicas dentro del género». A este pez se le ha puesto como apellido supersaiyan en honor a Dragon Ball, una de las series más importantes de la historia del país. ¿El motivo? Sus aletas amarillas brillantes y su aura amarilla recuerdan a Goku, el protagonista principal de la serie.

El espectacular pez descubierto en Japón

«Vanderhorstia supersaiyan sp. nov. (Perciformes: Gobiidae) recolectado en la zona del crepúsculo frente a la isla Ishigaki-jima, Okinawa, Japón». Así es como se titula el estudio publicado en la revista Springer Nature que ha sido llevado a cabo por los investigadores Keita Koeda, Hiroshi Hirasaka y Mao Sato, de la Universidad de Ryukyus, que son los padres de una nueva especie de pez que ha dado la vuelta al mundo.

«Se describe Vanderhorstia supersaiyan sp. nov. (Perciformes: Gobiidae) a partir de un único ejemplar (77,0 mm de longitud estándar) recolectado a 210 m de profundidad frente a la isla Ishigaki-jima, Okinawa, Japón», dicen los autores en el abstracto del estudio en el informe sobre las características de este nuevo ejemplar.

«La nueva especie presenta dos franjas longitudinales amarillas distintivas en la segunda aleta dorsal, anal y caudal, características únicas dentro del género. También se distingue claramente de sus congéneres por otras características de coloración, como tenues manchas amarillas en la cabeza y el margen dorsal del cuerpo, manchas amarillas distintivas y margen superior amarillo en la primera aleta dorsal, y cuatro tenues manchas romboidales de color marrón amarillento en los laterales del cuerpo», dicen los científicos en este estudio, que dejan claro que estas características crean una «combinación de caracteres merísticos y morfométricos que también la diferencia de sus congéneres, que habitan a profundidades significativamente menores».

«Este estudio documenta un nuevo descubrimiento en la zona crepuscular, destacando la importancia de avanzar en la investigación de este hábitat poco estudiado», concluyen estos investigadores que han dado con una especie única y que ha dado la vuelta al mundo.