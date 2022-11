Optimismo con Luis Enrique para que renueve hasta la Euro 2024

La Federación mira a Qatar. En Las Rozas ya no se piensa en otra cosa. El Mundial monopoliza todas las conversaciones y entre ellas está el futuro de Luis Enrique. Costa Rica, Japón, Alemania y la lista se mezclan con qué hará el seleccionador una vez finalice la participación de España en el campeonato. Y en estos momentos, en la cúpula las sensaciones son positivas sobre la posibilidad de que el asturiano acepte continuar. Si la Selección hace un buen papel en la cita que se celebra en el Golfo Pérsico, desde la RFEF creen que accederá a firmar una renovación que se extenderá hasta la Eurocopa de 2024.

La Federación, encabezada por su presidente Luis Rubiales, tienen claro que quieren que Luis Enrique siga al frente de la selección española como mínimo hasta 2024. Desde Las Rozas son conscientes de que al asturiano le han llegado y llegarán ofertas tentadoras de clubes donde cobrará un sueldo mucho más elevado que el que percibe por su cargo de seleccionador, la última de la Juventus, tal y como desveló Eduardo Inda, pero también confían en que el asturiano, que se siente respaldado y muy a gusto en el banquillo de la Selección, priorice su bienestar.

De hecho, desde Las Rozas quieren que siga independientemente de lo que suceda en Qatar. La RFEF sabe que esta cita es extraña, por las fechas en las que se disputa, por lo que el organismo federativo pretende que el seleccionador cumpla el ciclo entero hasta la Eurocopa de Alemania. Hasta la fecha no hay la más mínima queja con su trabajo.

Eurocopa o nada

Lo que tiene claro la RFEF es que no habrá contratos de meses. Cuando la participación de España en Qatar finalice, Luis Enrique, Rubiales y Molina, director deportivo, se sentarán para valorar el futuro del asturiano. La idea es ofrecerle un contrato extenso que llegue hasta la Eurocopa de Alemania. Lo que tienen claro desde Las Rozas es que no se aceptará una renovación de seis meses hasta la fase final de la Liga de Naciones. Si el seleccionador no quiere continuar más allá de junio, el plan de la Federación es poner punto final a la relación y buscar un nuevo entrenador que comience otra etapa.

Luis Enrique será el amo de su destino al frente del banquillo de la selección española. En la Federación estarían encantados de poder seguir contando con el seleccionador asturiano. De hecho, no habrían tenido el más mínimo problema de renovarle antes del Mundial de Qatar, como se ha hecho históricamente. Los resultados le avalan. Semifinalista de la última Eurocopa, subcampeón con polémica de una Liga de Naciones por la que volverá a pelear el próximo verano y clasificado sin grandes apuros para la cita mundialista. Pero el técnico funciona con sus tiempos y a su manera. En Las Rozas lo saben de sobra. Y es por ello que tanto Luis Rubiales como José Molina tienen asumido que hasta que no finalice la participación del combinado nacional en el Golfo Pérsico no se sentarán para estudiar una posible renovación.