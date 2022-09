El plan de la Federación con Luis Enrique

La Federación sigue saboreando las mieles del triunfo tras la victoria ante Portugal que dio a la selección española el pase a la fase final de la Liga de Naciones. Un gol de Álvaro Morata a los 88 minutos de partido sentenció un encuentro y proporcionó a la Selección tres puntos capitales para poder pelear por segunda vez consecutiva por el torneo. Ahora, desde Las Rozas se mira con ánimo e ilusión el Mundial de Qatar, que comenzará para el combinado nacional el próximo 23 de noviembre. Por lo tanto, todo está bien en lo deportivo, aunque el futuro de Luis Enrique sigue dando que hablar.

El organismo presidido por Luis Rubiales no tiene ninguna duda con Luis Enrique y quieren que siga hasta la Eurocopa de 2024. Son conscientes de que tendrá ofertas tras el Mundial, cuando finaliza su contrato, pero desde Las Rozas no pondrán el más mínimo impedimento para que el asturiano continúe, independientemente de lo que suceda en Qatar. La RFEF sabe que esta cita es extraña, por las fechas en las que se disputa, por lo que el organismo federativo pretende que el seleccionador cumpla el ciclo entero hasta la Eurocopa de Alemania. Hasta la fecha no hay la más mínima queja con su trabajo.

Lo que tiene claro la RFEF es que no habrá contratos de meses. Cuando la participación de España en Qatar finalice, Luis Enrique, Rubiales y Molina, director deportivo, se sentarán para valorar el futuro del asturiano. La idea es ofrecerle un contrato extenso que llegue hasta la Eurocopa de Alemania. Lo que tienen claro desde Las Rozas es que no se aceptará una renovación de seis meses hasta la fase final de la Liga de Naciones. Si el seleccionador no quiere continuar más allá de junio, el plan de la Federación es poner punto final a la relación y buscar un nuevo entrenador que comience otra etapa.

Luis Enrique será el amo de su destino al frente del banquillo de la selección española. En la Federación estarían encantados de poder seguir contando con el seleccionador asturiano. De hecho, no habrían tenido el más mínimo problema de renovarle antes del Mundial de Qatar, como se ha hecho históricamente. Los resultados le avalan. Semifinalista de la última Eurocopa, subcampeón con polémica de una Liga de Naciones por la que volverá a pelear el próximo verano y clasificado sin grandes apuros para la cita mundialista. Pero el técnico funciona con sus tiempos y a su manera. En Las Rozas lo saben de sobra. Y es por ello que tanto Luis Rubiales como José Molina tienen asumido que hasta que no finalice la participación del combinado nacional en el Golfo Pérsico no se sentarán para estudiar una posible renovación.