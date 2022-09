Luis Enrique decidirá su futuro tras el Mundial

Luis Enrique será el amo de su destino al frente del banquillo de la selección española. En la Federación estarían encantados de poder seguir contando con el seleccionador asturiano. De hecho, no habrían tenido el más mínimo problema de renovarle antes del Mundial de Qatar, como se ha hecho históricamente. Los resultados le avalan. Semifinalista de la última Eurocopa, subcampeón con polémica de la Liga de Naciones, clasificación sin grandes apuros para la cita mundialista y a un paso de volverse a colar en una nueva final four. Pero el técnico funciona con sus tiempos y a su manera. En Las Rozas lo saben de sobra. Y es por ello que tanto Luis Rubiales, presidente de la RFEF, como José Molina, director deportivo, tienen asumido que hasta que no finalice la participación del combinado nacional en el Golfo Pérsico no se sentarán para estudiar una posible renovación.

Luis Enrique quiere esperar a que finalice la participación de España en el Mundial de Qatar para tomar una decisión sobre su futuro. El problema es que por Las Rozas pocos saben qué tiene que hacer España para que el asturiano se incline por seguir o por dejar el cargo de seleccionador. En la Federación unos días están convencidos de que seguirá pase lo que pase, mientras que otros ven muchas dudas sobre su futuro. Una incógnita que Rubiales y su equipo querrían solucionar ya, pero saben que va a ser imposible. No obstante, de momento no se piensa en sustitutos por si a finales de año decide dar un paso al lado.

En la Federación no tienen ninguna duda con Luis Enrique y quieren que siga hasta la Eurocopa de 2024. Son conscientes de que tendrá ofertas tras el Mundial, cuando finaliza su contrato, pero desde Las Rozas no pondrán el más mínimo impedimento para que el asturiano continúe, independientemente de lo que suceda en Qatar. La RFEF sabe que esta cita es extraña, por las fechas en las que se disputa, por lo que el organismo presidido por Luis Rubiales pretende que el seleccionador cumpla el ciclo entero hasta la Eurocopa de Alemania. Hasta la fecha no hay la más mínima queja con su trabajo.

Confianza en Luis Enrique

La Federación siempre ha dado toda la confianza a Luis Enrique. Desde que regresó al banquillo de la selección española, el asturiano ha tenido plenos poderes para hacer y deshacer a sus anchas. Desde la cúpula no le han puesto el más mínimo impedimento a la hora de tomar decisiones con su cuerpo técnico o con los métodos de trabajo. El jefe es Lucho y en Las Rozas quieren que lo siga siendo más tiempo.