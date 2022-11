Álvaro Morata no jugará este jueves el último partido amistoso que tiene España programado antes de llegar al Mundial de Qatar. El delantero padece problemas musculares no graves que van a obligarle a seguir un plan especial de entrenamiento consistente en que no se ejercitará al mismo ritmo que sus compañeros hasta el viernes.

La selección tiene previsto aterrizar en esa fecha en Doha para empezar a preparar el primer partido contra Costa Rica. Será ese momento clave para saber si Luis Enrique puede contar con su delantero para la primera cita mundialista, pero por lo pronto se aboga por la tranquilidad.

El plan con Morata es la cautela tras llevar varias semanas aquejado de una dolencia muscular en la cadera. El papel del delantero del Atlético es fundamental en el esquema de un Luis Enrique que le va a mimar sabiendo que es el único 9 puro de su plantilla.

El jugador está como loco por disputar el primer Mundial de su carrera profesional y no ha ocultado su ilusión de hacerlo pese a esta inoportuna lesión. Morata ha disputado 14 partidos en Liga con el Atlético de Madrid logrando cinco tantos.

Ante esta situación, Luis Enrique hará diversas pruebas en el último ensayo ante Jordania y veremos quién puede ponerse de 9 en lugar de Morata. Ansu Fati y Ferran Torres son los que más papeletas tienen al haber jugado algunos minutos esta temporada en dicha demarcación, aunque el técnico no descarta otras opciones.

Morata es uno de los ejes fundamentales de la España de Luis Enrique y a sus 30 años este Mundial llega en uno de sus momentos de mayor confianza con el preparador asturiano. El delantero anotó tres goles en la pasada Eurocopa siendo uno de los referentes del juego ofensivo de España y espera poder dar continuidad a esa senda en Qatar.