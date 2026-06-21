Monumental pitada de los exiliados de Irán en Los Ángeles al himno del régimen de los ayatolás

El partido entre Bélgica e Irán ha dejado una de las imágenes del Mundial 2026. Los aficionados presentes en la grada del SoFi Stadium de Los Ángeles han pitado el himno de su propio país. De esa manera, los iraníes exiliados en Estados Unidos han mostrado su absoluto rechazo al régimen de los ayatolás. Durante la ceremonia de interpretación de los himnos de cada país, en las gradas del estadio han aparecido multitud de banderas de Irán con el león y el sol, previa a de la República Islámica y que la FIFA había prohibido.

De esta forma, la afición presente en el estadio protestaba contra la situación política y social que se vive en Irán. Algo que ya pasó en el primer partido, donde se produjeron enfrentamientos en los aledaños del estadio de Los Ángeles entre aficionados que defienden al Régimen y los que son totalmente contrarios a él, que son mayoría en este Mundial. Los aficionados presentes en el SoFi eran en su mayoría o ciudadanos iraníes exiliados o los hijos de estos, nacidos ya en Estados Unidos.