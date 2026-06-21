Así han quedado los partidos de hoy en el Mundial 2026: resultados y goles del domingo 21 de junio
Consulta los resultados de los partidos que se disputan en el Mundial 2026 en este domingo 21 de junio
España presenta su candidatura
El Mundial 2026 sigue avanzando y este domingo 21 de junio se juegan los partidos del grupo G y H; éste último, el de España. De hecho, el duelo de la Selección es el que abre la jornada dominical, jugando ante Arabia Saudí en Atlanta. El Bélgica – Irán será el siguiente partido, mientras que, ya en la madrugada española, aparecen el Uruguay – Cabo Verde y el Nueva Zelanda – Egipto.
Obligada a ganar llegaba España al duelo contra los saudíes, después de su estreno con empate a cero ante Cabo Verde. Aunque ese traspié quedó minimizado con el empate entre Arabia y Uruguay. En el otro grupo, los resultados fueron también sendos empate, por lo que todas las selecciones llegaban a esta jornada empatadas a un punto.
Resultado del España – Arabia Saudí (4-0)
Necesitaba España una victoria así, como la que consiguió ante Arabia Saudí. Muchas dudas habían surgido en el estreno ante Cabo Verde al no poder pasar del empate a cero. Sin embargo, Luis de la Fuente agitó el árbol, introdujo cambios y la reacción fue inmediata. Lamine Yamal volvía con gol al once, abriendo el casillero de la Selección en el Mundial, a pase de un Oyarzabal que marcaría los dos siguientes. En la segunda mitad, Cucurella provocaba el cuarto, que sería en propia de Hassan Al-Tombakti tras una volea del lateral.
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