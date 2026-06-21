Así han quedado los partidos de hoy en el Mundial 2026: resultados y goles del domingo 21 de junio

El Mundial 2026 sigue avanzando y este domingo 21 de junio se juegan los partidos del grupo G y H; éste último, el de España. De hecho, el duelo de la Selección es el que abre la jornada dominical, jugando ante Arabia Saudí en Atlanta. El Bélgica – Irán será el siguiente partido, mientras que, ya en la madrugada española, aparecen el Uruguay – Cabo Verde y el Nueva Zelanda – Egipto.

Obligada a ganar llegaba España al duelo contra los saudíes, después de su estreno con empate a cero ante Cabo Verde. Aunque ese traspié quedó minimizado con el empate entre Arabia y Uruguay. En el otro grupo, los resultados fueron también sendos empate, por lo que todas las selecciones llegaban a esta jornada empatadas a un punto.

Resultado del España – Arabia Saudí (4-0)

Necesitaba España una victoria así, como la que consiguió ante Arabia Saudí. Muchas dudas habían surgido en el estreno ante Cabo Verde al no poder pasar del empate a cero. Sin embargo, Luis de la Fuente agitó el árbol, introdujo cambios y la reacción fue inmediata. Lamine Yamal volvía con gol al once, abriendo el casillero de la Selección en el Mundial, a pase de un Oyarzabal que marcaría los dos siguientes. En la segunda mitad, Cucurella provocaba el cuarto, que sería en propia de Hassan Al-Tombakti tras una volea del lateral.