Bélgica no puede con la resistencia de Irán

De promesas no se vive. Menos en el fútbol, deporte poco amigo de las palabras y más de los hechos. Bélgica llevaba una década sobrada de lo primero y ahora camina en sus últimos años carente de lo segundo. La eterna promesa. ¿Quién no ha escuchado aquello de ‘cuidado con Bélgica’ ? Irán sobrevivió al fuego de los diablos rojos con Beiranvand como bombero. Contra él se toparon Lukaku, De Bruyne, Tielemans y compañía. Su mano siempre negaba cualquier intención. También Courtois se empleó para mantener a su equipo cuando quedó en inferioridad numérica. Empate (0-0) a todo y a nada.

El partido se jugó en la grada antes que en el terreno de juego. La geopolítica. Irán está jugando un Mundial organizado por un país con el que sigue en guerra. Han tenido más que un problema para tener el visado, se han visto obligados a cambiar su sede porque Estados Unidos no les dejaba entrar en el país, entraban para jugar partidos y al acabar se exiliaban a México… Y por si fuera poco, los iraníes exiliados en Estados Unidos, contrarios al régimen de los ayatolás, silbaron el himno nacional antes del partido. ¿Fútbol? ¿Quién dijo fútbol? Geopolítica.