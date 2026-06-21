Los iraníes exiliados en Estados Unidos protestan en el Mundial: «Que paren las ejecuciones en Irán»

Los iraníes exiliados en Estados Unidos han utilizado el partido del Mundial ante Bélgica en Los Ángeles para mostrar su descontento con el régimen de los ayatolás, que manda en Irán, con pancartas con mensajes tan contundentes como la petición de que se acaben las ejecuciones en el país.

En un ambiente de máxima tensión entre Estados Unidos e Irán, el país de Oriente Medio disputa el Mundial 2026 en territorio estadounidense, aunque las autoridades del país sólo les dejan acceder para los partidos de fútbol. Para entrenar y concentrarse, la selección de Irán está en México.

Así, en el duelo entre Irán y Bélgica en Los Ángeles, varios iraníes exiliados en Estados Unidos han aprovechado el encuentro para sacar pancartas en las que protestan contra el régimen de los ayatolás en Irán. La más llamativa fue una que unos aficionados lograron colar, en la que se leía «Que paren las ejecuciones en Irán».

Esas pancartas en ningún momento se vieron por la realización televisiva, ya que la FIFA las prohíbe. En el primer partido en el Mundial de Irán, también jugado en Los Ángeles contra Nueva Zelanda, el máximo organismo del fútbol mundial se encargó de que no hubiera ningún tipo de mensajes en este sentido. Pero ahora, ante Bélgica, algunos iraníes exiliados sí consiguieron meter algunas pancartas.

Todo ello se produce en plenas negociaciones entre Estados Unidos e Irán, con delegaciones de ambos países en Suiza para avanzar en las negociaciones tras la firma del preacuerdo para poner fin a la guerra. Y en el plano futbolístico, el Mundial se juega en Estados Unidos con una selección de Irán que en el plano internacional se ve como cercana al régimen de los ayatolás.

Además, estos iraníes exiliados en Estados Unidos pitaron el himno de Irán cuando sonó en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Los exiliados iraníes contra la selección de Irán

La tensión es visible con Irán en este Mundial, ya que los iraníes que están en Estados Unidos consideran que el equipo que disputa el Mundial no les representa porque es «el equipo gubernamental». Estos portan banderas de Irán, pero diferentes a las oficiales, que son las no permitidas por la FIFA. Esos símbolos son, principalmente, las enseñas con el león y el sol, que se consideran como ejemplo de identidad hasta la revolución islámica de 1979.