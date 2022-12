Luis Enrique: «Nosotros no tenemos la piedra filosofal, los rivales también juegan»

Luis Enrique atendió a los medios de comunicación en la previa del duelo de octavos de final que medirá a España y Marruecos en el Mundial de Qatar. El combinado nacional buscará el pase para los cuartos de final tras haber superado la fase de grupos como segundos. El seleccionador explicó que la Selección va a mantener el mismo estilo de juego y que los rivales, durante alguna fase, es normal que les superen.

Marruecos

«Están todos bien. En cuanto a los jugadores, están disponibles los 26. Tenemos que hacer lo mismo que en cada partido. Tenemos muy clara la idea y no vamos a cambiarla. Nos vamos a enfrentar a una de las selecciones con mejor estado anímico y en términos de motivación será una de las mejores. El rendimiento de la selección será de un notable alto o sobresaliente bajo a falta de los 10 minutos contra Japón. Estoy muy satisfecho de lo que veo en los partidos».

Estilo de juego

«Hay una clara desinformación de lo que es el mundo del fútbol. Nuestro objetivo es llevar el balón tocando al delantero, pero se puede pegar un pelotazo. De igual manera es que la defensa empieza por los delanteros. Yo compro el plan completo. No vale hacer el juego este de si le pegas un pelotazo en el primer gol de Japón no habríamos encajado. Nuestra idea es muy clara y vamos a seguir jugando desde atrás, que es lo que nos ha llevado a donde estamos».

Un resultado

«Esto es una tendencia muy habitual, mirarlo todo desde el punto negativo. Lo último que me preocupa es el resultado, que va a llegar. El fútbol no es un deporte justo, pero si haces más méritos se suelen ganar los partidos. No sé con qué estaré contento. El objetivo siempre ha sido jugar siete partidos y siete partidos queremos jugar».

Once

«Esto es surrealista. Es imposible controlarlo todo. Nosotros tenemos claro cuales son nuestras virtudes y donde queremos llevar el partido. El fútbol es un juego de errores».

Club y selección

«La idea es la misma en ambos sitios. Futbolísticamente, lo veo como un espectáculo. En términos generales, el cambio es muy pequeño».

Penaltis

«Hace más de un año ya les dije que tenían que haber tirado más de 1.000 penaltis antes de llegar con la Selección. No es una lotería. Se puede entrenar, es manejable y hay que aguantar la presión. El portero también tiene mucha influencia. Nosotros tenemos tres porteros muy buenos».

Contexto del partido

«Me recuerda al partido contra Croacia en Copenhague, que también fue en octavos y estábamos en clara minoría. Con lo ruidosos que somos seguro que nos sentimos reforzados. No habrá ningún problema. Marruecos está haciendo historia».

¿Cómo está?

«Yo estoy perfecto. Hemos hecho una reflexión y veo muchas ganas».

Falta de experiencia

«Eso es un topicazo. Lo que digo es que lo que caracteriza a esta selección es la manera de competir».

Encajar golpes

«La respuesta es fácil. Durante 10 minutos es cierto que Japón fue superior, pero en el resto no ponéis la atención. También Marruecos nos superará en algún momento. España siempre corre riesgos, el resto se guarda un poquito hasta va perdiendo y luego ataca a muerte».