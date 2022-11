Son ya seis los días desde que comenzó este Mundial de Qatar y la prohibición de la FIFA a los capitanes de los equipos a portar el brazalete de One Love, que lucha y reivindica por los derechos del colectivo LGTBI+, sigue trayendo cola. Esta vez ha sido el director ejecutivo de la Federación Inglesa, Mark Bullingham, quien ha mostrado su tremendo enfado por la forma en la que se ha desarrollado este suceso con el máximo organismo del fútbol al considerar que intervino «escandalosamente».

Y es que según relata Bullingham, la selección inglesa ya tomó la decisión de llevar dicho brazalete desde hacía varios meses:»Teníamos claro que queríamos llevarlo y estábamos comprometidos. Anunciamos que lo haríamos ya en septiembre, tuvimos muchas reuniones con la FIFA durante ese período y el sábado, antes del partido, sentimos que habíamos llegado a un acuerdo. No teníamos permiso, pero afrontaríamos la multa», relata Bullingham.

No obstante fue horas antes del partido cuando comenzaron las presiones por parte de la FIFA: «Desafortunadamente, el día del partido nos avisaron dos horas antes… Vinieron aquí con cinco árbitros y nos anunciaron que, como mínimo, cualquiera que usara el brazalete se enfrentaría a medidas disciplinarias ilimitadas. No se trataba solo de multa o tarjeta sino que podrían restar puntos».

En una entrevista para ITV Sport, el director de la FA muestra todo su enfado y decepción ante una prohibición contradictoria. Más si cabe cuando Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se fotografiara en el partido de Alemania junto a Nancy Faeser, que sí portaba dicho brazalete en forma de reivindicación: «El nivel de sentimiento es muy alto. Estamos frustrados, estamos enojados, pensamos que fue indignante la forma en que se gestionó esto. Queríamos mostrar nuestro apoyo a la comunidad LGTBI y no pudimos hacerlo. No podíamos poner a los jugadores en esa posición. Muchos de ellos han soñado con jugar el Mundial desde que eran jóvenes. Y de repente es posible que no puedan participar».