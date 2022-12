Hugo Sánchez acusa a España de dejarse ganar contra Japón para evitar a Brasil

Hugo Sánchez siempre quiere estar en el foco de la noticia y, después de la eliminación de México en el Mundial, el ex delantero de Real Madrid y Atlético sigue recitando análisis desde Qatar. En su última intervención acusó a España de dejarse ganar en su duelo contra Japón para evitar a Brasil en unos hipotéticos cruces de cuartos de final.

«¿Tú me aseguras que España salió a buscar este resultado, para buscar evitar a Brasil en los cuartos de final?», preguntó un periodista a lo que Hugo Sánchez no se mordió la lengua y soltó unas declaraciones que se han hecho virales.

«Yo te aseguro. No estaba ahí; no estoy en la mente de Luis Enrique, pero Luis Enrique habrá pensado cuál era la fórmula para evitar, en los cuartos de final, a Brasil. Hay riesgo, sí, y ese riesgo te lo juegas», opinó Hugo Sánchez para concluir afirmando que: «No lo va decir nunca, los técnicos no vamos a decir nunca ‘me dejé ganar’. Simplemente es ‘prefiero esto’», dijo el ex jugador mexicano.

Estas declaraciones de Hugo Sánchez en ESPN llegan después de la derrota de España el pasado jueves a manos de Japón. El equipo de Luis Enrique llegó incluso a estar eliminado durante tres minutos del torneo pero el triunfo de Alemania ante Costa Rica le dio el pase para los octavos de final en los que se enfrentará a Marruecos.