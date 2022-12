El hermano del periodista fallecido en el Mundial estalla: «Creo que fue asesinado»

Tragedia y luto en el Mundial de Qatar tras conocerse el repentino fallecimiento del periodista estadounidense Grant Wahl, de 48 años, que sufrió un ataque al corazón durante la prórroga del partido entre Argentina y Holanda, tal y como confirmó la Federación de Estados Unidos. El comunicador había mencionado en un episodio de su podcast que su cuerpo le estaba avisando de que no «estaba durmiendo bien» y en la última semana había sentido una fuerte presión en el pecho.

Había visitado la clínica médica habilitada para medios en dos ocasiones, donde lo habían diagnosticado como bronquitis. Sin embargo, tras conocerse la noticia, su hermano ha denunciado a través de las redes sociales que el periodista podría haber sido asesinado: «Mi nombre es Eric Wahl. Vivo en Seattle, Washington. Soy el hermano de Grant Wahl. Soy gay».

«Soy la razón por la que usó la camiseta del arcoiris en la Copa del Mundo. Mi hermano estaba sano. Me dijo que recibió amenazas de muerte. No creo que mi hermano acabe de morir. Creo que lo mataron. Y solo pido cualquier ayuda», ha añadido el hermano de Grant Wahl, que era uno de los nombres destacados en el periodismo que cubre el soccer en Estados Unidos.

La Federación de Fútbol del país norteamericano ha transmitido que está «desconsolada» por haber perdido a este profesional. «Agradecemos a Grant por su tremenda dedicación e impacto en nuestro juego en los Estados Unidos. Sus escritos y las historias que contó vivirán», han escrito en el comunicado difundido en Twitter, en el que en ningún momento deslizan o especulan que el periodista haya podido ser asesinado como sí asegura su hermano. Un fallecimiento que puede traer cola y que ha conmocionado al mundo del fútbol y en especial a todos los enviados especiales que trabajan en Doha.

Absolutely bone chilling stuff

Soccer journalist Grant Wahl who was kicked out of a stadium in QATAR for this shirt has reportedly collapsed and passed away during the Argentina game today

His brother says on Instagram that Grant was fully healthy & believes there’s foul play pic.twitter.com/t47C2XfuVl

— JACK SETTLEMAN (@jacksettleman) December 10, 2022