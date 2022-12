Tragedia en Qatar: muere un periodista tras sufrir un infarto en la prórroga del Holanda-Argentina

Tragedia en el Mundial. Durante la madrugada del viernes al sábado falleció en un hospital de Doha un periodista estadounidense que había desplomado durante la prórroga del Holanda-Argentina. Grant Wahl, de 48 años, sufrió un ataque al corazón durante el tiempo extra del partido de cuartos de final, según confirmó la Federación de Estados Unidos.

El periodista se desplomó en la tribuna de prensa cuando el partido estaba llegando a su fin, donde recibió reanimación cardiopulmonar y más tarde fue trasladado a un hospital cercano. Sin embargo, se desconoce si el periodista falleció durante el trayecto o una vez había llegado al centro médico.

Wahl había mencionado en un episodio de su podcast que su cuerpo le estaba avisando de que no «estaba durmiendo bien» y en la última semana había sentido una fuerte presión en el pecho, por lo que había visitado la clínica médica habilitada para medios en dos ocasiones, donde lo habían diagnosticado como bronquitis.

