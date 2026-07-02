¿Hay prórroga en el Mundial 2026? Qué pasa si España pierde el partido de dieciseisavos contra Austria

El Mundial de futbol entra en la fase eliminatoria, en la que 32 equipos de 48 se han clasificado. Tras una fase de grupos, formados por 4 equipos repartidos en 12 grupos, el Mundial se encuentra ahora en el ecuador de su calendario.

Nuestra selección española ha sido una de las 12 selecciones que se ha clasificado primera de su grupo (grupo H), y se enfrentará este jueves 2 de julio a las 21:00 horas a la tercera clasificada del grupo J, la selección austriaca. España busca clasificarse para octavos de final, donde les estará esperando o la Portugal de Cristiano Ronaldo o la Croacia de Modrić.

Desde aquel año 2010 en el que España se proclamó campeona del mundo, La Roja no consigue pasar de octavos de final, es decir, lleva 16 años sin llegar a cuartos de final de un Mundial.

En el año 2014, España cayó en fase de grupos tras las derrotas contra Holanda (5-1) y la de Chile (2-0). En 2018, la anfitriona Rusia venció a La Roja en penaltis tras un empate a 1. En el último Mundial, España volvió a caer en penaltis tras un empate a cero, donde Marruecos pasó a la siguiente fase.

¿Hay prórroga o penaltis en el mundial?

Desde el primer Mundial de Uruguay en 1930, existe la prórroga, un tiempo extra (2 partes de 15 minutos) que se añade para dar oportunidad de que uno de los dos equipos deshaga el empate.

Los penaltis fueron introducidos en el Mundial de España de 1982. El formato consta de 5 penaltis para cada equipo que se lanzan de forma intercalada, y el que más marque gana la eliminatoria. En caso de empate, se siguen lanzando penaltis hasta que se deshaga el empate.

En caso de que cualquier partido de España llegue al minuto 90 con un empate, se resolverá con una prórroga. Si después de los 30 minutos correspondientes no hay desenlace, el árbitro llevará el partido a los penaltis.