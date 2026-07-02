Eduardo Inda, director de OKDIARIO, ha reaccionado en su último vídeo a la imputación de Mercedes González, directora de la Guardia Civil, por el caso de las cloacas del PSOE. El director de este diario ha recordado que al PSOE «les mola tener directores generales de la Guardia Civil delincuentes o presuntos delincuentes», como ya ocurrió con Luis Roldán. Y ahora «nos ha salido presunta delincuente Mercedes González, que está imputada por dos delitos, uno de prevaricación y otro de obstrucción a la justicia». Inda se ha mostrado indignado porque la noticia de la imputación «se ha conocido a las 11 de la mañana de hoy jueves, y son las 19:30 de la tarde, y sigue sin dimitir». Y ha señalado que es Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, quien no destituye a González por dos razones: «Es íntima amiga suya y porque sabe muchas guarradas que han hecho. Y a lo mejor si pilla Mercedes González, porque la destituyen, porque se ve acorralada, canta la Traviata y a lo mejor el que cae es el propio Pedro Sánchez, el capo de todos los capos, el gran golfo».