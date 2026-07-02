Juan Carlos Rivero revoluciona las redes con sus comentarios durante el España – Austria

Juan Carlos Rivero es tendencia nacional cada vez que juega la Selección española. Sus comentarios durante la retransmisión televisiva en TVE son virales y las redes sociales se revolucionan con cada una de sus palabras. Si hablamos de que estamos en un Mundial 2026, todo se multiplica. El famoso narrador lo ha vuelto a hacer durante este España-Austria.

Los mensajes y comentarios del veterano periodista de TVE han sido de los más comentados en las redes sociales, donde a menudo se critica su labor. Es ya costumbre que el nombre de Juan Carlos Rivero sea uno de los más comentados, a menudo por su forma de narrar y otras veces por algunos de sus errores, aunque es ya normal que también a menudo se exageren sus fallos o, directamente, se los inventen en las redes sociales.

Juan Carlos Rivero narra este jueves 2 de julio en La 1 de TVE este España – Austria del Mundial 2026, que se disputa en Los Ángeles, acompañado por los comentarios de Verónica Boquete y Mario Suárez. Además de DAZN, cadena que tiene los derechos televisivos de todos los encuentros del torneo, el Mundial se puede ver en La 1 de Televisión Española, que, además de los encuentros de España, emite un encuentro al día de la competición.

Cabe señalar que Juan Carlos Rivero se toma ya con humor estas críticas y comentarios durante su narración de los partidos. España busca los octavos de final del Mundial este jueves ante Austria en Los Ángeles. Un partido donde los de Luis de la Fuente también quieren romper una maldición 16 años después. Son los años que lleva la Selección española sin pasar una eliminatoria en la Copa del Mundo.