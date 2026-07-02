¿Qué significa la bandera roja con un triángulo negro en la playa? Muchos la confunden y puede acarrear multas de hasta 3.000 euros

Con el calor del verano, a todos nos apetece escaparnos a la playa a darnos un buen chapuzón para hacer frente al calor. El problema, a veces, son precisamente las prisas que tenemos para meternos al agua, sin antes fijarnos bien en qué bandera hay alzada sobre el puesto de socorrismo. Pues bien, desconocer el significado de esta bandera roja y negra puede acarrear una multa de hasta 3.000 euros.

Esta bandera de color rojo con un triángulo negro en el centro ha causado confusión entre los bañistas. Meterse al mar con esta bandera no solo es una auténtica locura que pone en peligro tu vida, sino que también te puede costar una gran falta económica dependiendo del municipio donde se bañe.

¿Qué significado tiene la bandera?

Al ser algo nuevo, la gente se monta sus propias películas: que si hay tiburones en la orilla, que si es una zona exclusiva para motos de agua… Pero nada más lejos de la realidad. Este triángulo no simboliza ningún peligro biológico raro ni una plaga de medusas gigantes. Es algo más sencillo, ya que esta forma se trata de una iniciativa para ayudar a las personas daltónicas.

Este sistema se llama Color ADD, y es un código de signos internacional pensado para que cualquiera pueda identificar colores sin equivocarse. En este idioma de símbolos visuales, una línea diagonal significa color amarillo, una línea acompañada de un triángulo es el verde, y un triángulo a secas significa color rojo.

Una bandera que simboliza prohibición

Si bien muchos bañistas utilizan el argumento de que «como tenía un dibujo raro, yo no sabía lo que significaba», esta bandera sigue siendo roja, por lo que simboliza prohibición del baño para todo el mundo. Saltarse el aviso de bandera roja está considerado como delito, y en caso de ser pillado por la policía, se interpondrá una multa que puede ascender hasta los 3.000 euros.

Esta legislación varía en función del municipio. Zonas costeras como Cádiz, Huelva o Tarragona se han cansado de las imprudencias de algunos bañistas, y han endurecido los castigos para que la gente se lo piense dos veces antes de hacer una tontería. Bañarse cuando la bandera es roja supone una temeridad que puede poner en riesgo la integridad física de la persona.

Si decides tomar este baño, te pueden clavar una multa que llega perfectamente a los 3.000 euros. Y ojo, porque la cosa se pone todavía más fea si la Policía Local tiene que ir a sacarte del agua o si los servicios de emergencia tienen que desplegar lanchas o helicópteros de rescate por tu culpa.