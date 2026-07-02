Nadie en la historia de la astronomía había documentado algo así: la Vía Láctea cae a 600 km/s hacia el ‘Gran Atractor’ sin poder evitarlo

Cuando miramos al cielo nocturno solemos imaginar la Vía Láctea como un escenario inmóvil, una inmensa espiral de estrellas que permanece prácticamente igual con el paso del tiempo. Sin embargo, la realidad es mucho más dinámica. Nuestra galaxia no está quieta, sino que se desplaza constantemente por el universo a una velocidad extraordinaria. Lo más sorprendente es que ese movimiento tiene una dirección concreta: una misteriosa región del cosmos conocida como el Gran Atractor, que, como explica el World Economic Forum, es una enorme concentración gravitatoria cuya naturaleza continúa siendo uno de los grandes enigmas de la astronomía moderna.

Este descubrimiento ha cambiado la forma en que los científicos entienden el comportamiento de las galaxias a gran escala. Durante décadas, diferentes investigaciones han demostrado que la Vía Láctea, junto con miles de galaxias cercanas, participa en un movimiento colectivo impulsado por gigantescas estructuras invisibles para los telescopios convencionales. Aunque el destino final de este viaje probablemente nunca llegue a alcanzarse debido a la expansión del universo, el fenómeno ofrece información esencial sobre la distribución de la materia, la gravedad y la evolución del cosmos. Gracias a observaciones cada vez más precisas, los astrónomos siguen reconstruyendo este complejo mapa del universo con ayuda de tecnologías avanzadas y modelos cosmológicos cada vez más completos.

La Vía Láctea cae a 600 km/s

Un artículo publicado en National Geographic España explica que nuestra galaxia se desplaza aproximadamente a 600 kilómetros por segundo respecto al fondo cósmico de microondas, una velocidad enorme incluso para los estándares astronómicos. Este movimiento no es aleatorio, sino que responde a la atracción gravitatoria ejercida por enormes concentraciones de materia distribuidas a cientos de millones de años luz.

Durante mucho tiempo se pensó que el principal responsable era el cúmulo de Virgo, uno de los grandes conjuntos de galaxias más próximos. Sin embargo, los estudios posteriores revelaron que existía una estructura todavía mucho mayor cuya influencia alcanzaba regiones mucho más amplias del universo local.

Qué es el Gran Atractor

El denominado Gran Atractor no es un único objeto, sino una región donde se concentra una enorme cantidad de masa capaz de modificar el movimiento de decenas de miles de galaxias.

Los científicos estiman que esta anomalía gravitatoria está entre unos 150 y 250 millones de años luz de la Tierra. Su enorme masa genera una fuerza suficiente para alterar las trayectorias de galaxias distribuidas por buena parte del supercúmulo al que pertenece nuestra galaxia.

Aunque se conoce su influencia gravitatoria, todavía no existe una imagen completa de su composición. Los investigadores creen que está formado por numerosos cúmulos galácticos, materia visible y probablemente una importante cantidad de materia oscura, responsable también de buena parte de la gravedad presente en el universo.

El descubrimiento que cambió la cosmología

La existencia de esta región comenzó a sospecharse durante la década de los 80 gracias al trabajo de un grupo de investigadores. Estos astrónomos analizaron el movimiento de cientos de galaxias elípticas y detectaron que muchas se desplazaban hacia una misma dirección con velocidades que no podían explicarse únicamente mediante la expansión del universo.

Aquellas observaciones marcaron un antes y un después en la cosmología, ya que demostraban que enormes estructuras invisibles condicionaban el movimiento del universo cercano. Con el paso de los años, nuevos estudios fueron confirmando que el fenómeno afectaba a una cantidad mucho mayor de galaxias de la inicialmente prevista.

La dificultad para observar esta región

Uno de los grandes problemas es que el Gran Atractor permanece prácticamente oculto desde nuestra posición.

Se encuentra detrás de una zona denominada Zona de Evitación, donde el plano de la propia Vía Láctea bloquea la observación directa. El polvo interestelar, junto con la enorme cantidad de estrellas presentes en nuestra galaxia, dificulta enormemente que los telescopios ópticos puedan ver qué existe exactamente detrás de esa barrera.

Para superar esta limitación, los astrónomos recurren a observaciones mediante radiotelescopios, rayos X e infrarrojos, capaces de atravesar parcialmente esas nubes de polvo y ofrecer una visión más completa del universo oculto.

El papel del supercúmulo Laniakea

En 2014, un importante estudio permitió redefinir el mapa de nuestro entorno cósmico. Los investigadores comprobaron que la Vía Láctea no pertenece únicamente al antiguo supercúmulo de Virgo, sino a una estructura mucho mayor denominada Laniakea, cuyo nombre significa «cielo inmenso» en hawaiano.

Dentro de esta gigantesca red de galaxias, todas las corrientes gravitatorias parecen converger hacia una misma región: precisamente donde se localiza el Gran Atractor. Este descubrimiento ayudó a comprender cómo se organizan los grandes flujos de materia del universo y cómo interactúan entre sí los distintos cúmulos galácticos.

Según explica la Agencia Espacial Europea (ESA), el estudio de estas estructuras resulta esencial para comprender la distribución de la materia visible y oscura en el universo. Por su parte, la NASA destaca que estos movimientos permiten reconstruir la evolución del cosmos y mejorar los modelos que describen la formación de galaxias y supercúmulos.