La Audiencia Nacional ha condenado al ex secretario del PP de Madrid, Francisco Granados, a dos años y medio de cárcel por delitos de corrupción en relación con la denominada Operación Púnica. El tribunal impone también a Granados, ya retirado de la política, ocho años y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público, considerándole culpable de sendos delitos de fraude y prevaricación.

En concreto, la condena de dos años y seis meses a Granados, también ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y ex alcalde de Valdemoro, responde a delitos de fraude continuado y prevaricación por favorecer en la adjudicación de contratos, entre los años 2007 y 2014, a la empresa de organización de espectáculos Waiter Music.

Los magistrados de la Sección Primera de la Sala Penal han dictado este jueves sentencia en la pieza separada de la causa Púnica, en la que se enjuiciaba a 14 personas, entre alcaldes y técnicos, por una serie de contratos otorgados por la Comunidad de Madrid y por distintos ayuntamientos de la región en favor de Waiter Music, propiedad del empresario Jose Luis Huerta, quien no pudo ser juzgado por fallecimiento.

En la sentencia se señala que Francisco Granados «mantuvo una capacidad de influencia continuada sobre los órganos decisores, aun sin ostentar formalmente competencia administrativa directa, y se benefició de la relación mediante la recepción sistemática de prestaciones en especie no retribuidas, consistentes en eventos privados sufragados por el empresario» José Luis Huerta.

Asimismo, resalta que la intervención de Granados «no se articula como gestor directo del expediente administrativo, sino como elemento impulsor y facilitador del sistema desde una posición de poder político e influencia determinante».

La sentencia, además de a Granados, condena también a los ex alcaldes de Valdemoro, José Carlos Boza y José Miguel Moreno, a cuatro y dos años de cárcel, respectivamente, y a dos años de prisión a los ex regidores de Ciempozuelos, María Ángeles Herrera y de Moraleja de Enmedio, Carlos Alberto Estrada. El fallo acuerda la absolución de quienes fueran alcaldes de Móstoles, Esteban Parro y Daniel Ortiz Espejo, así como de otros dos acusados en este procedimiento.