Hugo Guillamón y Koke Resurrección comparecieron en rueda de prensa antes de que la selección española ponga rumbo a Jordania, para disputar el primer y único amistoso antes del Mundial de Qatar. El centrocampista del Valencia, que acude como central, disputará su primer Mundial y lo hará con el dorsal 15 a la espalda, el que ha portado siempre Sergio Ramos. Guillamón se ha deshecho en elogios hacia el jugador del PSG, al que considera «una leyenda y un referente».

Vida de estudiante

«Es un tema que he llevado de forma natural. En mi familia me decían que siguiera estudiando y es algo natural para mí».

Jugar de centrocampista y de central

«En la selección siempre he jugado de central y el míster me ha dicho que confía en mí para las diferentes posiciones que me toque jugar».

«Es un dorsal que me gusta y ya llevé en mi primer año en el Valencia. Ramos es una leyenda y un referente. Crecí y me fijé en él. Intento hacer lo que él hacía y decidí ese».

Un equipo lleno de jóvenes

«Podemos aportar ambición, hambre y ganas. El equipo está muy compensado».

«El míster me ha transmitido que haga lo que hago en el club. Desde el primer día me ha dado confianza y tranquilidad».

Estudiar en Qatar

«Si hay tiempo algo intentaré hacer, pero no es mi prioridad».

Koke: «No pensamos en los cruces»

Por su parte, el capitán del Atlético de Madrid, Koke, habló sobre su lesión a pocas semanas para el Mundial, las cábalas de la selección, la lista y los rumores que vinculan a Luis Enrique con el conjunto rojiblanco como sustituto de Simeone.

Lesión a pocas semanas para el Mundial

«Se me pasaron muchas cosas por la cabeza. Lo primero recuperarme para ayudar a mi equipo y después, contando los días para ver cuándo salía la lista. Fue una pequeña lesión y trabajé en dobles y triples sesiones para llegar a la convocatoria».

«Es una forma de comunicarse y así es más cercano. Me parece bien».

Grupo distinto a otros campeonatos

«Son distintos porque hay diferentes personas. Tenemos gente muy joven y con ganas de hacer las cosas importantes».

Cábalas para evitar a Brasil

«Vamos a jugar el primer partido contra Costa Rica y ganar. Siempre salimos a ganar y esa es nuestra idea. No pensamos en los cruces».

Veteranos

«Los mayores intentaremos ayudar a los compañeros para tirar para adelante. Dentro y fuera intentaremos aportar. Fuera siempre habrá momentos difíciles y estaremos para apoyar a los compañeros y tener unión».

Capitán de la selección

«Un equipo no es igual que una selección. En el equipo pasan muchas cosas y en la selección es diferente. Pero la ambición es la misma».

Preparación para el Mundial

«La preparación es diferente. Venimos con ritmo de competición y estamos frescos. Nosotros estamos frescos».

La selección no tiene una estrella clara…

«Puede opinar lo que quiera. La fuerza es el grupo. Tenemos mucho nivel. El equipo juega como un equipo y eso es fundamental. Obviamente que las individualidades te hacen ganar los partidos pero lo importante es el grupo. Es lo que nos puede llevar al éxito».

Polémica con la lista

«¿Polémica? No vi ninguna polémica. El seleccionador hace lo que considera y no tenemos que pensar en críticas y otras cosas. Este es el equipo de todos. Cuanto más juntos estemos más posible será el ser campeones».

¿Luis Enrique al Atlético?

«Es una pregunta para él lo de si viene o no. Tienen mucha energía Simeone y Luis Enrique, luego el sistema quizás sea diferente. No sé si el día de mañana será técnico de Luis Enrique. Simeone tiene contrato hasta 2024.