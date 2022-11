Ya están prácticamente confirmadas todas las convocatorias de las selecciones participantes en este Mundial de Qatar 2022. El fútbol de clubes se para y deja paso al de países para un cita que nadie quiere perderse pero que algunos sí lo harán. Son muchos los grandes nombres que se han quedado fuera de esta anómala edición, entre noviembre y diciembre, algunos por lesión y otros por la dolorosa decisión técnica. Entre los que no estarán sale un once estelar, más que competitivo, con un clásico 4-3-3.

Era previsible pero no deja de ser llamativo ver a Kepa Arrizabalaga fuera de la lista de Luis Enrique. Es una decisión que se tomó hace ya tiempo con el paso al frente de Unai Simón y con Robert Sánchez y David Raya en la recámara. Kepa es posiblemente el portero más destacado que no irá a esta cita mundialista.

La zaga tiene también algún que otro individuo español. Sergio Ramos se quedó finalmente fuera de la lista de Luis Enrique pese al gran nivel que venía mostrando con el Paris Saint Germain en los últimos partidos, una vez que se ha ganado su sitio en la alineación titular y ha dejado a un lado las lesiones. Otro gran central que se queda fuera es Mats Hummels, otro veterano que no irá con Alemania a este Mundial. En el carril derecho no va con Inglaterra Reece James, aunque éste es debido a una lesión de rodilla que le ha bajado de la lista. Completando la línea de cuatro estaría el madridista Ferland Mendy, que no irá con Francia a esta cita.

En el centro del campo, como pivote, habrá una ausencia de fuerza mayor. Italia se quedó fuera de la cita mundialista y, por ende, todo italiano. Entre ellos está un Jorginho que a día de hoy se sitúa entre los mejores en su posición y que lamentablemente no podremos ver en el Mundial de Qatar 2022. A los costados del italiano, en este once estelar de ausencias, se encuentra el «Dios tenía otros planes para mí», es decir, Paul Pogba. El francés, al igual que su compatriota Kanté, se pierde el Mundial con Francia por lesión. En el otro perfil interior, otro verano y clásico de grandes citas como Ivan Rakitic. El actual jugador del Sevilla no entró en los planes de Croacia para este Mundial.

Y por último, la delantera. El tridente que conforman las ausencias tendría como hombre más adelantado a Roberto Firmino. El brasileño del Liverpool se queda fuera de la lista de Tite con Brasil. Su rendimiento ha decaído con los reds pero de seguro tiene aún mucho que aportar, especialmente por experiencia. En los costados, dos balas como Guedes y Sancho. El jugador del Valencia se quedó fuera de la lista de Portugal mientras que el extremo del Manchester United no entra en los planes de Inglaterra pese a ser uno de sus puntales tiempo atrás.