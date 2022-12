Al Ghandour: «El España-Corea fue de los mejores arbitrajes de mi vida»

Gamal Al-Ghandour es recordado como el árbitro que formó parte de la eliminación de España del Mundial de Corea del 2002. El colegiado egipcio, con su fatal actuación en el partido de cuartos de final precisamente ante Corea del Sur, anuló incomprensiblemente un gol a Fernando Morientes a pase de Joaquín, pero según él, «fue uno de los mejores arbitrajes de su carrera». Y es que esa jugada ya forma parte de la historia de los Mundiales como una de las mayores injusticias que se recuerdan, pero visto lo visto, el ex árbitro no pide perdón sino que se reafirma en su gran actuación.

«En realidad, ése fue uno de los mejores partidos que he dirigido como árbitro a lo largo de mi carrera. Claro que hubo errores, pero fueron de los árbitros asistentes sin que yo tuviera nada que ver», comentó el egipcio de 65 años ya retirado del arbitraje desde hace mucho tiempo. «Las equivocaciones se produjeron por fueras de juego y balones más allá de la línea. Es difícil que un colegiado no haga caso a sus ayudantes», añadió.

Por otro lado, el egipcio también habló sobre dos posibles penaltis que no fueron pitados durante el partido de Marruecos y Francia. Según él, la entrada de Boufal sobre Theo Hernández que acabó con amarilla para el marroquí, debió haberse pitado penalti. Después, hubo una segunda jugada polémica que nadie apreció en televisión, pero sí él: «Hay una caída de Hamdallah en un balón parado que también tenía que haber revisado el VAR», comentaba.

Al-Ghandour está colaborando actualmente como comentarista del Mundial de Qatar para BN Deportes, la televisión de su país encargada de emitir los partidos de este acontecimiento: “Si el árbitro asistente de Trinidad y Tobago no hubiera levantado la bandera antes del gol de Morientes no habría hecho sonar mi silbato. Ya estuve con Movistar, una cadena de España, en 2018 después de muchos años de ataques. Y allí me confirmaron que los errores habían sido de los asistentes de Uganda y Trinidad y Tobago, no míos”, zanjaba el egipcio.