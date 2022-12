Fernando Santos critica a Cristiano por su feo gesto: «No me gustó nada»

El entrenador de Portugal, Fernando Santos, habló en rueda de prensa en la previa del partido ante Suiza y dejó varios titulares donde no dudó en reprobar el feo gesto que hizo Cristiano Ronaldo cuando fue sustituido en el minuto 64 del último partido ante Corea del Sur. Al seleccionador no le gustó nada la cara que puso el capitán y así lo ha hecho saber a los periodistas presentes.

«Cuando terminó el partido, fui a la flash y luego fui a la rueda de prensa. Repito: en el campo, no escuché nada, estaba muy lejos y solo escuché que discutía con con el jugador de Corea. ¿Si he visto luego las imágenes? Sí. ¿Si me ha gustado? Nada. Realmente no me gustó nada. Pero a partir de ahí, esos temas se resuelven en casa y toca pensar en el partido de mañana, en el que todos estamos enfocados», ha comentado Fernando Santos sobre este asunto.

Por otro lado, en la misma rueda de prensa, Ruben Días, su compañero de selección y jugador del Manchester City también habló al respecto sobre las críticas que está recibiendo la gran estrella del equipo: «Lo que tengo que decir es que, especialmente en esta etapa, sentimos que la prensa se está metiendo con el equipo y eso incluye a Ronaldo y a todos los demás. En lugar de dividirnos, eso da una fuerza mayor. Queremos esa fuerza y esa energía buena y positiva».

Portugal se enfrenta este martes a las 20:00 horas a Suiza en el que será el último encuentro de los octavos de final y en el cual Fernando Santos no ve ningún favorito: «No hay favoritos en este partido. Es un partido entre dos equipos de mucho valor, tanto individual como colectivo. Veremos al final quién se lo lleva». El ganador del encuentro se enfrentará al ganador del España-Marruecos, cuyo enfrentamiento se disputará a las 16:00 horas del mismo día.