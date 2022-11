Dani Olmo: «Vamos a muerte con Luis Enrique»

Mientras que los periodistas que están cubriendo el día a día de la selección española en Qatar piensan que Dani Olmo (Terrasa, 1998) descansará contra Japón tras haber jugado los 180 minutos que el combinado nacional ha disputado hasta el momento, desde el vestuario de España no lo tienen claro. «Luis Enrique está enamorado de su juego, así que puede ser que no se tome un respiro», aseguran. El catalán es uno de los soldados más importantes del asturiano. Un jugador lleno de calidad que cumple todos los requisitos que exige el de Gijón.

Dani Olmo se ha convertido por méritos propios uno de los referentes de la selección española. Para Luis Enrique es insustituible y eso que hace dos meses no estaba nada claro que fuese a llegar a Qatar tras una inoportunidad lesión. Su tesón y ganas de estar hicieron que, aunque llegase justo, nadie cuestionase su presencia entre los 26 elegidos.

Y es que, sus números con el combinado nacional son más que positivos. Cinco goles en 27 partidos. El de Terrasa es uno de los puntales del equipo nacional, aunque lo que más destacan los que le conocen bien es que es un loco del fútbol. Se está viendo todos los partidos que puede y no duda en reconocer que el equipo que más le ha sorprendido para bien ha sido Arabia Saudí. Horas después de haber empatado ante Alemania y abandonar el estadio con un sabor de boca agridulce, atiende a OKDIARIO.

Pregunta: ¿Cómo están tras el empate?

Respuesta: Estamos bien. Cansados, porque llegamos tardes, pero bien. Lo importante es tratar de descansar, recuperar al máximo y tratar de afrontar el partido contra Japón como una final para estar en octavos.

P: ¿Qué se le pasó por la cabeza cuando vio que su disparo lo paraba Neuer, daba en el palo y salía fuera?

R: Fue una pena. En una jugada rápida, en la que no tenía mucho espacio, decidí tirar. Asensio me encontró bien y fue una pena.

P: En el vestuario había un sabor agridulce tras el empate.

R: Lo tuvimos cerca. Un empate contra Alemania no se puede dar por malo y fue uno de los mejores partidos del Mundial. Ambos salimos a ganar, pusimos las cosas difíciles y sí es verdad que al ponernos por delante se esperaba algo más, pero hay que estar satisfechos.

P: ¿Qué han aprendido de este empate?

R: Hay que tener más calma, sobre todo tras ponerse por delante. Hay que tener posesiones más largas y a ser fieles a lo que hemos hecho independientemente del marcador. Estoy seguro de que nos va a servir de mucho.

P: Decía tras el encuentro que a España le faltó control.

R: Un partido así contra Alemania nos viene bien para mejorar. Había que controlar el partido en esos metros finales, pero de todo se aprende, se mejora y saldremos reforzados.

P: ¿Cómo se siente más cómodo: con un delantero o con falso ‘9’?

R: Me da igual. Me encuentro muy bien con cualquiera que juegue en esa posición. Cada uno tiene diferentes características, pero juegue quien juegue la función es la misma. Cualquiera que lo haga es top para el equipo.

P: Todos arriba son muy buenos, pero sólo usted lo ha jugado todo.

R: Estoy muy agradecido por estar en el campo. Siempre intento dar el máximo y hacer lo que me pide Luis Enrique a la perfección. A veces sale mejor y otras veces peor, pero el trabajo y las ganas las pongo siempre.

P: ¿Qué le pide Luis Enrique?

R: Es muy posicional dependiendo de dónde juegue. Quiere que tenga trabajo defensivo y, luego, atrevimiento. Le gusta que chutemos, que encaremos y que nos entendamos entre nosotros.

P: Lleva el ‘21’ de Luis Enrique a la espalda. ¿Esto supone un poco más de presión?

R: (Risas) No había pensado en ello. No hay presión. Con el ‘21’ debuté en Zagreb, por lo que es muy especial.

P: ¿Qué les parece la versión streamer de Luis Enrique?

R: Está bien. Pasamos buenos momentos viéndole.

P: Luis Enrique habla de todo en estos directos. ¿Es una manera de acercarse a todos los aficionados?

R: La gente tiene la oportunidad de verle una faceta más personal y eso seguro que engancha.

P: ¿Ustedes se imaginan el camino a la Eurocopa 2024 sin Luis Enrique?

R: No. Es nuestro líder, nuestro entrenador y vamos a muerte con él. En este Mundial vamos a ir todos juntos.

P: ¿En el vestuario se habla abiertamente de la posibilidad de ser campeones del mundo?

R: No es un tema del que se habla. Sólo llevamos dos partidos y siempre he dicho que el objetivo es jugar siete.

P: ¿Qué tiene este grupo que todos dicen que es muy especial?

R: La mentalidad, la ambición y el remar siempre en la misma dirección. En estos torneos tan cortos es la diferencia. En la Eurocopa creo que merecimos más, pero de todo se aprende.

P: Pueden dejar fuera a Alemania. ¿Echan cuentas o van a ganar?

R: Aquí vamos siempre a por la victoria y no miramos a otros equipos. Vamos a ir a ganar a Japón.

P: ¿Qué les decíais a los alemanes cuando os pedían que ganaseis a Japón?

R: Que primero tendrán que ganar ellos a Costa Rica (risas). Lo tomamos con normalidad. Los compañeros de equipo y de la Bundesliga sí nos presionaban, pero con naturalidad.

P: Un rival en octavos puede ser la Croacia de Modric. Usted siempre se ha deshecho en elogios hacia el jugador del Real Madrid.

R: Es un referente. Lo ha ganado todo con su selección. Ha llegado a lo más alto y es un jugador al que hay que mirar y aprender. Volver a jugar contra Croacia sería especial.

P: ¿Qué saben de Japón?

R: Pues lo que hemos visto contra Alemania y Costa Rica. No hemos tenido tiempo de analizarlo en profundidad, pero ya llegará. Independientemente de cómo juegue el rival vamos a hacer siempre lo mismo.

P: Salió muy joven de España. ¿Usted siente que gracias a sus partidos con la Selección le han podido conocer en su país?

R: Al estar tantos años fuera, sí que he estado menos expuesto al seguidor español. Pero siempre que he venido aquí he intentado darlo todo por la Selección y por el país. Es un orgullo. He estado en una Eurocopa y un Mundial. Cuando estoy en el campo siempre intento dar lo mejor.

P: ¿Le gustaría regresar al fútbol español?

R: Está claro que me gustaría jugar en España, pero no pienso en eso. Tengo un año y medio de contrato con mi club y estoy tranquilo.