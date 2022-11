Casillas revoluciona las redes con sus comentarios en el primer partido del Mundial

Iker Casillas debutó en una Copa del Mundo como comentarista y volvió a revolucionar las redes sociales con sus comentarios. Ya se estrenó esta temporada en los partidos de La Liga y se hizo viral, y con el Mundial de Qatar ha ocurrido lo mismo, y solamente es el principio.

El ex guardameta de la selección española y del Real Madrid, y Campeón del Mundo, debutó como comentarista en un Mundial junto a Santiago Cazorla, Andrés Iniesta y Carlos Marchena en el partido inaugural del Mundial entre Qatar y Ecuador.

Iker Casillas se mostró muy empático con el portero local afirmando que lo veía muy seguro tras su primer gran error del partido, que terminó en gol anulado por el VAR. Posteriormente, cuando Ecuador se adelantó, el ex guardameta español afirmaba que «sería bueno que lo parase», pero no fue así. El portero se venció y Casillas no pudo «salvarle» con sus comentarios.

Casi no había abierto la boca e Iker Casillas ya era tendencia en redes sociales. Sus comentarios escuetos y curiosos sobre el partido inaugural eran motivo de memes en las redes. Su papel fue hablar cada vez que el guardameta qatarí aparecía, y terminó afirmando que «esto es el resumen de lo que estamos viendo» tras una nueva ‘cantada’ del portero local. Los comentarios de Casillas no pudieron salvar la mala actuación del portero de Qatar.

«No es bueno estar tanto tiempo preparando un Mundial», afirmaba Iker Casillas sobre la selección anfitriona mientras contaba algunas anécdotas suyas con Camacho como seleccionador español. En redes sociales, la mayoría de comentarios eran críticas frente a cada frase del ex futbolista.