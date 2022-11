Bellerín no querría haber ido al Mundial: «No soportaría la carga de las 6.500 muertes»

Héctor Bellerín respiró tranquilo cuando supo que Luis Enrique no le había convocado para el Mundial de Qatar. El jugador del Barça, pese a tener ocho compañeros del equipo vistiendo la camiseta española, dejó entrever que no habría aceptado la llamada del seleccionador español para la cita, aunque ni siquiera estaba incluido en la prelista de Luis Enrique.

«El estar aquí hoy significa no estar en Qatar y no estar con la Selección. No formar parte de ello me entristece. Pero, por otro lado, hay una parte que me alegra. No sé si lograría disfrutar de la carga de 6.500 personas fallecidas en el proceso de construcción de un Mundial de fútbol. Personas de países como Pakistán o Bangladesh. La mayoría de hombres de 30 o 40 años que lo único que buscaban era una vida digna para ellos y sus familias», denunció Bellerín.

El jugador no dudó en criticar el sistema del fútbol al que lleva perteneciendo una década con una crítica ácida. «El fútbol vuelve a ser el reflejo de la sociedad, de la avaricia, el egoísmo. No hay límites. Seguimos agrandando todas esas cosas que nos separan. Eso sólo lleva al desencuentro y a la desigualdad», apuntó.

Finalmente, Bellerín quiso decir su solución para estos problemas que vive actualmente el fútbol. «La única forma de tirar esa barrera es buscar entre nosotros la humanidad, la empatía, el amor, creer en nuestra comunidades y las redes que concluyen dentro de ello. En nuestra sociedad, tan polarizada, tenemos que vernos como lo que somos: personas», zanjó.